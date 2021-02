Stühlerücken : Nach Bürgermeisterwahl müssen Hasloher Ausschüsse umbesetzt werden

Unter anderem gibt Bürgermeister Kay Löhr (FDP) den Vorsitz im Sozialausschuss auf. Auch weitere Plätze sind frei geworden.

Hasloh | Vieles in der Hasloher Politik bleibt beim Alten, doch einiges musste mit dem Rücktritt des ehemaligen Bürgermeisters Bernhard Brummund (SPD) und der Wahl von Kay Löhr (FDP) als sein Nachfolger nachjustiert werden. So rückt Beate Haines (SPD) wieder in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.