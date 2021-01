Kripo sucht Zeugen : Mit vorgehaltener Waffe: Jugendliche wollen Tankstelle in Norderstedt ausrauben

Die Mitarbeiterin weigerte sich, die Kasse zu öffnen. Am Ende flohen die Jugendlichen ohne Beute.

von Caroline Hofmann

18. Januar 2021, 13:00 Uhr

Norderstedt | Zwei Jugendliche haben am Samstag (16. Januar) in Norderstedt versucht, eine Tankstelle an der Segeberger Chaussee, auszurauben. Laut Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories blieb es bei dem Versuch. Nach der Flucht der beiden Jugendlichen ist die Polizei jetzt auf der Suche nach Zeugen.

Das junge Räuber-Duo hatte gegen 20.05 Uhr die Tankstelle an der Einmündung des Glashütter Kirchenwegs betreten und versucht, dort die Tageseinnahmen zu stehlen.

Einer der Täter betrat mit einer Hiebwaffe den Verkaufsraum und forderte die Mitarbeiterin unter Androhung von Gewalt auf, die Kasse zu öffnen. Kai Hädicke-Schories, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Mitarbeiterin weigerte sich, und der Täter versuchte daraufhin selbst, die Kasse zu öffnen. Er war erfolglos. Ohne Beute flüchtete er mit einem weiteren dunkel gekleideten Täter, der gegenüber der Tankstelle offenbar Schmiere gestanden hatte, über den Schulstieg in Richtung Ossenmoorpark.

Zeugenbeschreibung:

Der Haupttäter trug eine schwarze Kapuze oder Mütze, eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine schwarze Jacke mit Applikationen. Nach Angaben der Mitarbeiterin hatte er eine sehr schlanke Statur, war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und zwischen 16 und 18 Jahre alt.

Wer hat etwas gesehen?

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. In diesem Zusammenhang bitten sie um Hinweise von Bürgern. Wer etwas beobachtet hat, möge sich unter der Rufnummer (040) 52 80 60 melden.