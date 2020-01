Polizei sucht nach Zeugen : Mit Tannenbäumen und Absperrbaken: Jugendliche blockieren Fahrbahn in Quickborn

Nach zwei gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr ermittelt nun die Polizei.

von Christian Uthoff

06. Januar 2020, 11:54 Uhr

Quickborn | Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr in Quickborn: Unbekannte haben am Samstag (4. Januar) zuerst mit Absperrbaken und später mit Tannenbäumen die Straße Am Freibad blockiert. Die Polizei sucht nun nach den Tätern und bittet Zeugen, sich zu melden.

Erst Baken, dann Bäume

Beide Fälle hatten sich am späten Abend ereignet. Mehrere unbekannte Personen blockierten zunächst gegen 22 Uhr die Fahrbahn mit Absperrbaken, welche einen nahegelegenen Ablageort fürTannenbäume eingrenzen sollten. Kurz vor Mitternacht waren es dann die Tannenbäume selbst, die auf die Straße gelegt wurden. In beiden Fällen war die Fahrbahn vollständig blockiert.

Laut einigen Zeugen handelte es sich bei den unbekannten Personen um Jugendliche, welche allerdings nicht namentlich genannt werden konnten.

Jugendliche gesucht

Die Polizei in Quickborn sucht nun weitere Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen bemerkt haben und Hinweise auf deren Identität liefern können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04101) 2020 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

