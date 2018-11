Mit dem Rollstuhl in die Fankurve

Seinen Fußballfreunden und der Stadt verdankt Peter Mohr, dass er im Holsten Stadion zum Kunstrasenplatz und Kiosk kommt

von Claudia Ellersiek

21. November 2018, 13:21 Uhr

In den vergangenen 40 Jahren hat Peter Mohr das Quickborner Holsten Stadion quasi zu seinem Wohnzimmer gemacht. Der Weg erst zum Grand- und später zum Kunstrasenplatz, in der Halbzeitpause bei jedem Spiel für eine Fußballwurst zum Kiosk, war längst liebgewordene Routine: durch den Tunnel unter dem Harksheider Weg hindurch, auf die Anlage und schnurstracks in die Zuschauermenge, dorthin also, wo seine Freunde immer standen und bis heute stehen.

Inzwischen ist das mit dem Schnurstracks allerdings so eine Sache. Der 74-Jährige sitzt seit einem Schlaganfall im Juni im Rollstuhl und muss plötzlich mit Hürden leben, die vorher keine waren. Sein größtes Problem: Die Sportanlage, die sich sein Verein TuS Holstein Quickborn und der 1. FC Quickborn teilen, war lange nicht barrierefrei. Der Kunstrasenplatz liegt tiefer und war zunächst nur über eine Treppe zu erreichen. Es sei denn, man nahm den Weg über eine unbefestigte Rasenfläche.

Gleiches galt auch für den Kiosk und den Rasenplatz. Alles Wege, die Menschen mit Handicap nicht allein bewältigen konnten. Dass sich das innerhalb nur weniger Wochen ganz ohne großes Aufsehen in weiten Teilen geändert hat, grenzt für Mohr an ein Wunder, für das er zutiefst dankbar ist. Zu verdanken ist es der Stadt Quickborn, aber vor allem auch seinen Fußballfreunden. Sie zeigten ihm, was echte Freundschaft bedeutet, stärkten ihm den Rücken, standen an seiner Seite und machten seine Sache zu ihrer.

Wenn die 1. Herren des TuS Holstein spielen, ist Mohr im Stadion. Seit vier Jahrzehnten geht das so. „Ich habe alle Trainerwechsel, Auf- und Abstieg miterlebt und Spieler kommen und gehen sehen“, sagt der Edelfan. Er liebe die Atmosphäre, gute Spielzüge und die Gemeinschaft. „Aber ein Fußballfanatiker bin ich nicht, eher ein Genießer“, betont er. Immer sonntags spielt die Mannschaft, Heim- und Auswärtsspiele wechseln sich ab. Mohr und seine Freunde vom Förderkreis sind immer dabei, bejubeln jedes Tor und zahlen immer 10 Euro in die Fördervereinskasse, wenn die Kicker den Sieg in die Eulenstadt holen. „Am Ende kriegt die Mannschaft das Geld als Unterstützung“, so Mohr.

Seit dem gesundheitlichen Rückschlag lässt er seine Freunde zu Auswärtsspielen allerdings allein fahren. „Ich kenne die Stadien nicht und kann nicht einschätzen, ob ich da mit dem Rollstuhl reinkomme.“ Auch seine Frau Hannelore Wetendorf, ebenfalls eine Anhängerin der 1. Herren, mag ihn nicht über unbekanntes Terrain bugsieren. Den Rolli fortzubewegen, ist für die zierliche Norderstedterin ohnehin jedes Mal ein Kraftakt.

Aber die Spiele auf heimischem Feld brauchen beide. Das ist etwas für Herz und Seele, weil sie da die Freunde treffen, Kaffee trinken, eine Fußballwurst essen und ihre Sorgen für einige Stunden vergessen. Deshalb hat Wetendorf in den vergangenen Monaten den Rollstuhl geduldig mühsam über die Rasenfläche bis zum Treffpunkt am Spielfeldrand gewuchtet, immer unterstützt von den Freunden.

„Das war unmöglich. Wir haben uns andauernd gefragt, wie unser Peter leichter zum Platz kommen kann“, sagt sein langjähriger Weggefährte Uwe Langeloh empört. Eine Zumutung für Menschen mit einem Handicap sei das gewesen, überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also blieb Mohr oft entfernt von den Freunden etwas abseits des Spielfeldes stehen und verfolgte die Partien von oberhalb der Treppe. Nicht nur für „unseren Peter“ unbefriedigend, sondern auch für seine Freunde.

Nach dem Derby gegen Kreisliga-Konkurrent FC Union Tornesch Mitte Oktober hatte Langeloh genug. Zusammen mit Gerd Hengvoss wandte er sich an Bürgermeister Thomas Köppl (CDU), schilderte in einem Brief den „bedauerlichen Zustand“ seines Freundes und bat um Hilfe.

Und die bekam er, noch dazu viel schneller als erwartet. Vier Tage später sagte ihm Verwaltungsmitarbeiterin Anja In den Birken zu, sie werde sich vor Ort einen Eindruck verschaffen und mit Fachleuten nach möglichen Lösungen suchen. Sie hielt Wort: Der Weg durch den Tunnel unter dem Harksheider Weg hindurch bis zur Tribüne am Kunstrasenplatz und von dort zum Kiosk ist inzwischen akkurat gepflastert und für Mohr damit wieder Routine. „Das ist super für alle Fußballfans, die ein Handicap haben“, sagt er und reckt die Daumen vergnügt in die Höhe.

Ausruhen will er sich auf diesem Erfolg allerdings nicht. Sein Ziel: Erst will er wieder so viel Kraft haben, dass er den Rollstuhl selber fahren dann, und dann will er raus aus dem ungeliebten Ding. „Dafür trainiert er fleißig“, sagte seine Frau. Das ist er irgendwie auch seinen Freunden schuldig. Die übrigens noch nicht am Ende sind mit ihren Bemühungen. „Fehlt noch der Weg zum Rasenplatz“, sagt Langeloh, aber das habe etwas Zeit.