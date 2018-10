Mit Aktion Eulenwasser gegen Plastik

Quickborner bringen Glasflasche heraus

von Claudia Ellersiek

18. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Es ist eine jener Initiativen, die abseits der Öffentlichkeit ausgetüftelt und ohne großes Aufhebens umgesetzt werden, um dann richtungsweisend zu sein: Rainer Guthknecht und seine Frau Sabine Steuer haben gestern eine Glasflasche im Quickborn-Design vorgestellt, mit der sie den Plastikmüll reduzieren möchten. In das Projekt haben die beiden Quickborner rund 1300 Euro investiert, Geld, das sie als Spende ansehen und nicht zurückhaben möchten. Vielmehr geben sie die Flaschen gegen mindestens sieben Euro oder gern auch mehr ab, um die Einnahmen dann komplett zu spenden – an den Verein Quickborn Hilft und das Quickborner Willkommen-Team, dem sie angehören.

„Wir haben Trinkwasser in allerbester Qualität 80 Meter unter uns im Erdboden, ganz regional“, sagt Guthknecht, der mit dem Projekt zur Nachahmung anregen möchte. Er und seine Frau möchten das Quickborner Leitungswasser deshalb auch zu einem Markenprodukt machen und damit einen Beitrag zur Müllvermeidung und zur Schonung weltweiter Wasservorräte leisten. Das edel-schlichte Design der Flasche mit dem in Blau und Schwarz eingebrannten Logo „Eulenwasser“ – es wurde nach einer Idee der Designerin Anja Sellmann umgesetzt – spiegelt die Wertschätzung für den Inhalt wider.

„Man müsste mal ...“, so lautete der Satz, mit dem vor rund einem Jahr beim gemütlichen Plausch mit Freunden und einem Glas Wein alles begann. Es ging um das Markenprodukt aus dem Wasserhahn, den Irrsinn der großen Konzerne, die so lange Wasser aus einer Region etwa in Frankreich entnehmen, bis es kaum noch etwas gibt, und das dann um die Welt schicken. Für Steuer und Guthknecht ein Zustand, der nicht zufriedenstellen kann. Warum also nicht auf das zurückgreifen, was vor Ort zu finden ist?

„Leitungswasser enthält nicht per se weniger Mineralstoffe“, sagt er. „Wir wollen bewusst machen, wie gut unser Leitungswasser ist“, sagt sie. Es werde streng kontrolliert und sei damit auf jeden Fall in Quickborn qualitativ hochwertig. Tatsächlich wird die Zusammensetzung des Wassers mehrmals im Jahr überprüft. Steuer und Guthknecht druckten die aktuellen Ergebnisse auf ein Etikett, das auf einigen der Flaschen zu finden ist.

0,7 Liter passen in jedes der Klarglas-Gefäße mit einem Schraubverschluss aus Holz. 200 Exemplare gibt es. Wer eines haben möchte, sollte sich ranhalten, denn eine zweite Auflage ist nicht geplant. Das wäre auf die Dauer wohl auch zu teuer, und eines wollen beide auf keinen Fall: Kommerz. „Das ist ein Non-Profit-Projekt, und so soll es auch bleiben. Wir wollen kein Gewerbe anmelden, die Flaschen also auch nicht verkaufen“, sagt Guthknecht. Er und seine Frau haben lediglich den Wunsch, dass mindestens das Geld, das sie investiert haben, am Ende auch wieder als Spende auf den Konten der genannten Quickborner Initiativen landet. Das wäre für sie der Lohn für die aufwändige Vorarbeit: Die Suche nach einem geeigneten Gefäß, einem Händler, der auch kleine Mengen davon abgeben möchte, und einer Druckerei, die das Einbrennen des Schriftzuges übernehmen konnte, war mühsam.

Aber es habe sich gelohnt, sagen sie. Nun hofft das Paar auf Nachahmer und weitere Nachfüllstationen. Die sind derzeit in der Region noch rar gesät. Lediglich die Ellerauer Gemeindebücherei ist bereit, Flaschen kostenlos mit Leitungswasser nachzufüllen. Ein Aufkleber der bundesweiten Initiative Refill Deutschland weist auf den Service hin. Die Flaschen können per E-Mail an r.guthkneckt@t-online.de reserviert werden. Außerdem gibt es sie zusammen mit einem Flyer in der Geschäftsstelle des Quickborner Tageblatts, Dorotheenstraße 2.