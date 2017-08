Der Sport hält sie gesund : Mit 89 Jahren voll im Training

vergrößern 1 von 2 Foto: Caroline Hofmann 1 von 2

Quickborn | Immer freitags in der Zeit von 10 bis 11 Uhr heißt es für Irmgard von der Heide, Erna Krause und Ursula Hagemann: Sportklamotten und Turnschuhe angezogen und auf zum TuS Holstein Quickborn. Das Besondere an den drei Damen: Zusammen sind sie 267 Jahre alt. Alle drei sind nämlich 89 Jahre alt. Gemeinsam besuchen sie einen Sportkursus des Sportvereins. „Wir machen eigentlich alles hier. Auch Rückentraining“, erklärte von der Heide im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit 1995 ist sie Mitglied beim TuS Holstein Quickborn. Davor habe sie nie Sport gemacht. „Als ich Witwe geworden bin, hat meine Tochter zu mir gesagt ‘jetzt reicht es, du machst jetzt Sport’. Sie war es auch, die mich hier angemeldet hat“, erklärte die 89-Jährige. Die Übungen seien für sie in den vergangenen Jahren sehr wichtig geworden. „Wenn ich mal im Urlaub bin, dann merke ich, dass etwas fehlt“, so von der Heide.

So geht es auch Krause. Sie ist schon ihr Leben lang sehr sportlich. „Früher habe ich viele Radtouren gemacht, bin gelaufen und habe Stablauf mitgemacht“, erinnerte sie sich. Frei nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ trainiere sie nun. „Mein Arzt freut sich, dass ich noch so fit bin“, sagte sie mit einem Lachen.

Die Verpflichtung der Teilnahme sei für von der Heide und Krause ein Ansporn. „Wenn man ein Mal fehlt, wird direkt nachgefragt, was denn los ist“, sagte von der Heide. Die Damen sind dankbar dafür, dass sie noch wöchentlich den Kursus besuchen können. „Der Sport trägt dazu bei, dass wir noch so gelenkig sind“, sagte von der Heide. Das Gute an dem Training sei, dass die Übungen individuell für jeden Teilnehmer angepasst werden. „Man versucht alles, aber wenn es nicht geht, dann nicht“, so von der Heide. Nach einem Bandscheibenvorfall müsste Krause eigentlich Tabletten gegen Schmerzen nehmen. „Ich nehme gar nichts. Ich mache nur Sport und mir geht es super“, betonte sie. Die Bewegung sei die beste Medizin für sie.

Besonders jüngere Leute seien immer wieder erstaunt darüber, wie fit man im Alter noch sein könne. In der Trainingsgruppe fühlen sich beide Damen sehr wohl. „Wir sind eine richtige Clique geworden“, beschrieb von der Heide. Im Anschluss an die Übungseinheiten treffen sich die Mitglieder häufig noch auf einen Kaffee, tauschen Erfahrungen aus und klönen. „Es macht uns einfach sehr viel Spaß gemeinsam zu üben“, sagte Krause. Eines steht für Krause und von der Heide bereits fest: „So schnell hören wir noch nicht auf. Solange es geht, machen wir auch weiter Sport.“