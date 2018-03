Eine ganz Große gibt sich die Ehre : Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager kommt nach Quickborn

Im April kommt die Österreicherin Angelika Kirchschlager auf Einladung des Kulturvereins mit Wiener Liedern nach Quickborn.

von Claudia Ellersiek

29. März 2018, 13:00 Uhr

Quickborn | Sie gehört zu den international gefragtesten Mezzosopranen, ist auf allen großen Opernbühnen der Welt zu hören und zugleich eine erfolgreiche Lied- und Oratorieninterpretin. Im April kommt die Österreicherin Angelika Kirchschlager auf Einladung des Kulturvereins für einen Abend mit Wiener Liedern nach Quickborn, liest dazu Texte über ihre Heimatstadt und setzt damit etwas um, das ihr besonders am Herzen liegt: Kirchschlager verfolgt sehr konsequent das Ziel, auch die Menschen in kleinen Städten und Gemeinden mit dem Genre des Liederabends vertraut zu machen, wie sie jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.

Für Auftritte in kleinen Konzertsälen – nicht selten von ihr selbst organisiert und ohne Gage – hält die Künstlerin mit der warm timbrierten Mezzostimme schon seit vielen Jahren in ihrem Terminkalender Plätze frei. „Es gehört zu meinen beglückendsten künstlerischen Erfahrungen, dass das Genre des Liederabends von allen Bevölkerungsschichten verstanden und geliebt wird“, sagte sie. Die Intimität kleiner Häuser, die damit verbundene Nähe zum Publikum und auch die Zwanglosigkeit dieses Rahmens bilden das Gegenstück zu ihrer sonstigen Arbeit als gefeierter Opernstar. Und das liebt sie. Die gebürtige Salzburgerin hat mit allen namhaften Dirigenten zusammengearbeitet, brillierte an der Seite von Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Kent Nagano, James Levine und Kurt Masur. 2007 wurde sie zur Kammersängerin der Wiener Staatsoper ernannt, die jüngste, die das traditionsreiche Haus jemals hatte. Viermal gewann sie den Echo, einmal den Grammy – mehr geht kaum.

Das Programm, mit dem Kirchschlager nach Quickborn kommt, möchte sie als Liebeserklärung an Wien verstanden wissen. „Ich bin so begeistert von meiner Heimatstadt, dass ich eine Weile sogar überlegt habe, die Lizenz zum Wiener Fremdenführer zu machen, aber das scheiterte an der nötigen Zeit“, sagte sie. Also nutzt sie ihre Kunst, um auszudrücken, was sie mit Wien verbindet: Offenheit, Vielfalt, Kultur und Lebensqualität. Gern bedient sie sich dabei der Werke Mozarts. Er gehöre zu ihren Lieblingskomponisten, sei allerdings nur einer von vielen. „Eigentlich liebe ich alle, die mir im Laufe der Jahre die Möglichkeit gegeben haben und noch immer geben, mich auszudrücken und mitteilen zu können.“

In Wien findet sie auch die Orte, an denen sie am besten abschalten, Luft holen, Kraft tanken kann. „Es passiert leider noch immer viel zu selten, aber zur Ruhe komme ich zu Hause.“ Der Einkauf im nahen Supermarkt, die Treffen mit Freunden – so genießt Kirchschlager. Es seien „die Stille der Natur im Wienerwald, auf den Bergen, an einem See“, die sie erde.

Während des Konzertes am Sonnabend, 7. April, ab 18 Uhr, im Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, wird sie am Klavier begleitet von Akemi Murakami. Die Karten kosten 28 Euro und sind in der Quickborner Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4 a, sowie in Ellerau bei Elektro-Bollmann, Steindammm 1-3, vorrätig. Kunden der Stadtwerke Quickborn bekommen die Tickets im Kundencenter, Pinneberger Straße 2, zum Vorzugspreis von 20 Euro.