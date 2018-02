Messe: Hier gibt es Hilfe für Familien

Professionelle Anlaufstellen zeigen, was sie können

von Claudia Ellersiek

01. Februar 2018, 16:08 Uhr

Der Arbeitskreis für gemeinsames präventives Handeln in Quickborn geht mit einem neuen Angebot an die Öffentlichkeit. Am Sonnabend, 10. Februar, findet von 12 bis 16 Uhr erstmals eine Familienmesse statt. Im Mittelpunkt steht das Ansinnen, Kinder, Jugendliche und deren Eltern mit dem Hilfs- und Beratungsangebot in der Stadt vertraut zu machen, miteinander ins Gespräch zu kommen und das Haus der Jugend im Quickborner Ziegenweg 3, gleichzeitig auch der Veranstaltungsort, vorzustellen.

Auf Stände verzichten die Teilnehmer, wollen mit den Besuchern vielmehr an Stationen zusammenkommen und für Fragen zur Verfügung stehen. „Dahinter steht die Idee, dass sich Familien gemeinsam auf den Weg machen“, sagte die Leiterin der Quickborner Stadtjugendpflege, Birgit Hesse (Foto). Die Mitglieder im Arbeitskreis verbindet das niederschwellige Angebot und die Möglichkeit, jungen Menschen und Erwachsenen unkompliziert helfen zu können - direkt und vor Ort. Sie sind professionelle Anlaufstellen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, veranstalten Elternworkshops, beraten bei heimischem Erziehungschaos, prekären familiären Verhältnissen oder Schulproblemen und bieten Fortbildungen an. Einzige Voraussetzung: Man muss wissen, welche Anlaufstelle für welche Themen zuständig ist. Die Familienmesse soll Übersicht und Klarheit bringen, außerdem Hemmschwellen abbauen.

Beteiligen werden sich nicht alle Arbeitskreisteilnehmer. Zu den Aktiven gehören das DRK-Familienzentrum, Diakonie und Caritas, der Jugendschutz des Kreises Pinneberg, die Schulsozialarbeit, der Verein Wendepunkt, die Aktion Christophorus, die Stadtjugendpflege, das Jugendamt und die ATS Suchtberatungsstelle Quickborn. Deren Mitarbeiter laden zu Spielen und Gesprächen ein, veranstalten Malaktionen und freuen sich auf ein Kennenlernen. Für intensivere Gespräche kann die Teestube im Haus der Jugend genutzt werden, in der für die Dauer der Messe ein „Speakers’ Corner“ eingerichtet wird. Und schließlich lädt das Team des Jugendhauses zu Führungen durch das Gebäude und über das Außengelände ein, informiert über Aktivitäten sowie Gruppen für Kinder und Jugendliche und und stellt für den Messetag ein BMX-Event auf die Beine, wenn das Wetter es zulässt. Der Eintritt ist frei, für Snacks und Getränke wird gesorgt.