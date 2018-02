Polizei fahndet mit Videobildern : Mercedes in Quickborn geklaut

Bereits im Dezember ist das hochwertige Auto gestohlen worden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

von Kira Oster

02. Februar 2018, 17:00 Uhr

Bereits im Dezember ist in der Straße An der Schmiede in Quickborn (Kreis Pinneberg) ein Auto geklaut worden. Am Freitag hat die Polizei nun Videobilder veröffentlicht, um die Fahndung zu intensivieren.

Am Morgen des 4. Dezember stellte der Besitzer eines Mercedes fest, dass dieser in seinem Carport fehlte. Anhand der Auswertung einer Überwachungskamera ließ sich feststellen, dass zwei Männer das hochwertige Auto zwischen 3:21 und 3:54 Uhr gestohlen haben.

Die Täter überwanden mit Hilfe technischer Mittel das Keyless-Go-System des Fahrzeugs. Beide Täter konnten von einer Videokamera erfasst werden. Demnach trug ein Täter eine helle Jacke oder einen Kapuzenpullover sowie eine helle Hose. Der zweite Dieb war mit einer dunkleren Jacke und einer hellen Hose bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird daher gebeten sich unter Telefon (04101) 2020 an die Kriminalpolizei in Pinneberg zu wenden.

