Polizei sucht Zeugen : Mehrere Fahrzeuge in Norderstedter Tiefgarage aufgebrochen

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro.

von Caroline Hofmann

12. Oktober 2020, 13:44 Uhr

Norderstedt | In der Nacht zu Sonntag (11. Oktober) sind in mehreren Tiefgaragen in der Norderstedter Rathausallee insgesamt neun Fahrzeuge aufgebrochen worden. Laut Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories wurde dabei ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich verursacht.

Norderstedter Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Norderstedt ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht etwas beobachtet hat, möge sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer (040) 52 80 60 in Verbindung setzen.

Unser Blaulichtmonitor