Kriminalpolizei sucht Zeugen : Männer brechen in Norderstedter Tankstelle ein und lösen Alarm aus

Die vier Täter sind auf den Bildern einer Überwachungskamera zu sehen, konnten aber nicht identifiziert werden. Sie machten keine Beute und verschwanden rasch.

von Claudia Ellersiek

01. Oktober 2020, 13:37 Uhr

Norderstedt | Eine Alarmanlage hat offenbar verhindert, dass vier Männer beim Einbruch in eine Tankstelle Beute machen konnten. Wie die Polizei mitteilte, schafften es die unbekannten Täter, in der Nacht zu Donnerstag (1. Oktober) in den Verkaufsraum der HEM-Tankstelle an der Ulzburger Landstraße in Norderstedt einzusteigen, lösten dabei allerdings den Alarm aus.

Das Objekt ist mit einer Videoanlage ausgestattet. Kai Hädicke-Schories, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Aufnahmen von der Nacht des Einbruchs hat die Polizei inzwischen ausgewertet. Nach Angaben von Hädicke-Schories sind darauf vier Männer zu sehen, die den Verkaufsraum schnell und ohne Diebesgut wieder verlassen. Sie seien wohl vom ausgelösten Alarm aufgeschreckt worden, so der Polizeisprecher. Danach verliert sich ihre Spur.

Zeugen gesucht

Deshalb fragt die Polizei jetzt, wer in der Tatnacht gegen 2.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 52 80 60 mit der Kriminalpolizei in Norderstedt in Verbindung zu setzen.

