Verkehrsunfallflucht in Bönningstedt : Lkw schrammt an Jeep entlang

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen in der Kieler Straße. Die Polizei bittet um Hinweise.

von pax

21. Mai 2019, 16:00 Uhr

Bönningstedt | Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen in Bönningstedt bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 8.45 Uhr fuhr ein weißer Lkw mit dem amtlichen Teilkennzeichen SO-P auf der Kieler Straße in Richtung Hasloh.

In Höhe einer Eisdiele berührte er einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Jeep. Trotzdem fuhr der Lkw-Fahrer weiter. An dem Jeep wurden der linke Außenspiegel, die Stoßstange und die Radabdeckung beschädigt. Am Lkw riss der rechte Außenspiegel ab.

Die Polizei Bönningstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Unfallverursacher, Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 040 5560 1090 zu melden.

