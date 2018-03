„Liszt hat mein Leben verändert“

Bravo-Rufe für den Pianisten Julian Gorus

von shz.de

28. Februar 2018, 16:54 Uhr

Julian Gorus macht nicht viel Aufhebens um seine Person. Dabei hat der im bulgarischen Varna geborene Pianist doch eigentlich allen Grund dazu. Den „Franz Liszt Wettbewerb Weimar“ hat er gewonnen und den Europäischen Klavierwettbewerb Bremen und zusätzlich einen Publikumspreis. Auch über diesen wundert man sich kein bisschen, so sympathisch kommt der gründlichst ausgebildete Pianist daher, der im Januar seinen 40. Geburtstag feierte und dessen Anschlagskultur seinesgleichen sucht. Ganz besonders, wenn es um Franz Liszt geht. Am Sonntag verzauberte er damit auf Einladung der Kammermusikfreunde sein Quickborner Publikum.

„Mit Anfang 20 fing ich an, seine Werke zu spielen. Er hat mein Leben verändert, und es ist eine Art Symbiose entstanden“, erzählt er und gerät ins Schwärmen. Julian Gorus berichtet, wie er zunächst „mit den berühmten Werken von Franz Liszt anfing. Dann mochte ich die unbekannten Werke sogar noch mehr. Ich wollte alles spielen.“ Was beeindruckt Gorus besonders an Franz Liszt? „Es ist diese Vielfältigkeit. Es ist ein Klischee, dass Liszt nur technisch schwierig, schnell und exzessiv ist. Er hat eine sehr sensible Seite. Sein Werk lässt mir Freiheit, und ich kann die eigenen Grenzen bestimmen.“

Nachdenklich sagt er: „Das alles, die Anfänge, ist so lange her.“ Und nach einer kurzen Pause, lächelnd: „Aber ich zähle die Jahre nicht.“ An diesem winterweißen Sonntagnachmittag im Artur-Grenz-Saal spielt er die „Année de Pèlerinage“ komplett. Es sind die Pilgerjahre in der Schweiz, die laut Gorus „eine Reise Liszts zu sich selbst waren“. Der Pianist, der heute mit seiner Frau und seinem vier Jahre alten Sohn in Magdeburg lebt, ist auch ganz bei sich selbst und vor allem im Hier und Jetzt. Konzentriert. Fokussiert.

Den Tasten des Steinway-Flügels entlockt er einen Ausdruck, der von Wildheit bis hin zu romantischer Poesie reicht. Seine „Deuxième Année: Italie“ interpretiert er ganz im Sinne Liszts als eine Ode an die Dichtkunst und die Fantasie. Seine Sonetti erklingen klar im Ausdruck, zupackend, verspielt. Gorus ist versunken in die Musik, ohne in Gefühlen zu baden. Er ist eins mit der Musik, wenn er spielt. Das Publikum blendet er aus. Mit der „Fantasia quasi Sonata“ – nach einer Lektüre von Dante (beeinflusst von Dante Alighieris „Göttliche Komödie“) beschließt Gorus das Konzert. Nicht ohne von den rund 70 Besuchern mit viel Beifall und Bravo-Rufen belohnt zu werden. Er spielt so fabelhaft gut, dass man ihm ein Auditorium im großen Saal der Elbphilharmonie gewünscht hätte.