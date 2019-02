Lichtkonzept für das Kunsthaus

Im Offenen Atelier in Quickborn sollen Bilder nach der Umgestaltung besser in Szene gesetzt werden können

von Claudia Ellersiek

18. Februar 2019, 16:00 Uhr

Unmittelbar vor Beginn der neuen Ausstellungssaison in diesem Monat hat der Kunstverein Quickborn die neu gestalteten Räume in der Kieler Straße 149 präsentiert. Im Zuge der Renovierung des Offenen Ateliers wurde auch ein neues Lichtkonzept umgesetzt. Im Gespräch mit unserer Zeitung erneuerte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Edwin Zaft außerdem seinen Wunsch nach einem Kunst- und Bürgerhaus für Quickborn.

„Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Kunst möglichst niederschwellig anzubieten und für alle zugänglich zu machen. Deshalb bleibt es dabei, dass wir für unsere Ausstellungen keinen Eintritt erheben“, sagte Vereinssprecher Heinz Wiedemann. Er unterstützt das Ansinnen Zafts ebenso wie Vereinsvorsitzende Romy Rölicke. „Ein Künstlerhaus wäre auch ein wirtschaftlicher Magnet und würde der Stadt gut tun“, sagte sie.

Zaft, der Kopf hinter den Vereinsaktivitäten und selber Künstler, geht es nach eigene Angaben in erster Linie darum, einen Treffpunkt für Kunst- und Kulturschaffende zu installieren, an dem die Vernetzung und damit auch Abstimmung der Vereine untereinander reibungslos und ohne großen Aufwand funktionieren kann. Hintergrund ist die immer wieder geäußerte Kritik von Vorständen, in der Eulenstadt fehle es an einer Koordination von Terminen und der Chance, im Zusammenschluss Synergieeffekte zu nutzen. „Mit so einer Aufgabe ist das Ehrenamt überfordert. Diese Ressourcen müsste die Stadt stellen“, so Rölicke.

Für den Kunstverein geht es zunächst mit einer Ausstellung weiter, in der Bilder der preisgekrönten Hamburger Illustratorin Jutta Bauer gezeigt werden. Rechtzeitig vor Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 22. Februar, präsentieren sich die Räume des Offenen Ateliers moderner denn je. Strahlend weiße Wände sollen die Bilder deutlich besser zur Geltung bringen, als das zuvor der Fall war. Außerdem gönnte der Vorstand dem Raum, der wohl mal eine Scheune oder Werkstatt war, ein neues Lichtkonzept, entworfen der Achitektin Annette Fahrenkrug. Die neuen energie- und kostensparenden LED-Röhren können je nach Bedarf in sechs Segmenten geschaltet werden. Damit kann der Verein auf die alten Neonlampen verzichten, von denen zuletzt schon drei irreparabel ausgefallen waren. Rund 4600 Euro hat der gesamte Umbau gekostet, 3100 Euro gab der Kreis im Rahmen seiner Projektförderung dazu.

Was die Maßnahme gebracht hat, wird sich während der Jutta-Bauer-Ausstellung zeigen. Die international bekannte und gefeierte Kinder- und Jugendbuchautorin, Malerin und Illustratorin arbeitete zunächst für ein Hamburger Frauen-Magazin und illustrierte später Geschichten unter anderem von Kirsten Boie und Christine Nöstlinger. Der Durchbruch gelang ihr mit ihren eigenen Büchern „Die Königin der Farben“ und „Schreimutter“, die inzwischen verfilmt wurden. In der Ausstellung zeigt sie den Kontrast zwischen kleinen Illustrationen und Malerei auf großer Leinwand. Die Vernissage findet am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr im Offenen Atelier statt. Im Anschluss sind die Arbeiten bis Sonntag, 3. März, jeweils Dienstag bis Freitag, 11 bis 15 Uhr, sowie sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr, zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Künstlerin kommt für die Eröffnung nach Quickborn. Die Einführung übernimmt Ute Höller.