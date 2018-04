„Heute gehen wir Wale fangen“ : Lesung in der Quickborner Stadtbücherei: „Ikateq war ein guter Ort“

Die Autorin Birgit Lutz entführte die Besucher auf eine spannende Reise ins ewige Eis.

von Natascha Thölen

19. April 2018, 12:00 Uhr

Quickborn | „Nachdem ich 2013 Grönland auf Skiern durchquert hatte, dachte ich mir ‚jetzt weiß ich nur, dass es hier viel Eis gibt‘. Aber das wissen Sie ja auch“. Mit diesen humorvollen Worten begann Birgit Lutz ihre Erzählung über die atemberaubende Entstehungsgeschichte ihres neuesten Buches „Heute gehen wir Wale fangen“ während einer Lesung in der voll besetzten Stadtbücherei in Quickborn. Die Journalistin, Buchautorin und Expeditionsleiterin, die bereits mehr als 50 Mal in der Arktis und sogar 15 Mal am Nordpol war, nahm die 90 Besucher mit auf eine eindrucksvolle Reise nach Ostgrönland.

Lutz berichtete von ihrem ersten Kontakt mit der größten Insel der Welt, die zum Schauplatz ihres aktuellen Buches wurde. Einer der maßgeblichen Gründe war der Blick auf das Dorf Isortoq, der die Journalistin nach ihrer 560 Kilometer langen Grönland-Querung nicht mehr losließ. „Wer lebt auf so einer Eisinsel? Was machen die da?“, fragte sich Lutz. Sie wollte ein Buch schreiben, nicht über sich, nicht über das Land, sondern über, von und vor allem mit und auch für die Menschen, die dort leben.

Spannender Reisebericht

2015 kehrte die Autorin zurück und blieb für drei Monate. „Ich habe Lustiges erlebt und Trauriges und genau so habe ich es auch aufgeschrieben“, erklärte Lutz. Und so erzählte sie es auch: lebendig und packend. Ein spannender Reisebericht mit sorgfältig recherchierten Details, präsentiert von einer natürlichen und authentischen Expeditionsleiterin, deren eigene Leidenschaft für das ewige Eis zu jedem Zuhörer übersprang.

Die Autorin erzählte vom Leben am Ende der Welt. Sie gab auf einfühlsame Weise bewegende Einblicke in den Alltag der Menschen, die in diesem fast vergessenen Teil der Erde leben. Die Ammassalik-Region in Ostgrönland wurde erst 1884 von dem Dänen Gustav Holm entdeckt.

An keinem anderen Ort der Erde treffen heute Vergangenheit und Zukunft so eklatant aufeinander. Lutz sprach mit Zeitzeugen der Steinzeit, wie sie selbst sagte. Menschen, die vor 60 Jahren in Erdhäusern geboren und aufgewachsen sind und jetzt mit Computer, Internet und Handy zurechtkommen müssen. Menschen wie Harald Bianco, der in seiner Kindheit in dem seit 2009 verlassenen Dorf Ikateq in so einer höhlenartigen Behausung lebte. Lutz lernte viele Menschen kennen, hörte sich ihre Geschichten an und gab ihnen eine Stimme in ihrem Buch. Eines hatten sie alle gemein: Die Erinnerungen an eine bessere Zeit. „Ikateq war ein guter Ort. In Ikateq gab es keine Traurigkeit“, zitierte Lutz Bianco. Die Menschen lebten friedlich in ihren kleinen Dörfern, gingen gemeinsam auf die Jagd und teilten alles, was sie hatten.

Romantik ist vorbei

Die Romantik dieser Tage ist vorbei. Durch undurchdachte Modernisierungen und Umsiedelungen in größere Städte, die nicht die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen vor Ort im Blickpunkt hatten, haben insbesondere viele Männer ihre Identität sowie ihre Lebensaufgabe verloren. „Die Robbenjagd ist der Kern der ganzen Tragödie“, sagte Lutz. Die Kampagnen der Tierschutzorganisationen hatten ihre Berechtigung, was das massenhafte Abschlachten der Tiere etwa in Kanada aus Habgier anging, erläuterte die Journalistin. Die grönländischen Inuit hingegen jagten aber nie die weißen Jungrobben und schon gar nicht aus Profit-Gründen, sondern um die Ernährung zum Teil ganzer Dörfer sicherzustellen.

Für die Zukunft wünschte sie sich, dass die Menschen durch klug gemachten Tourismus ihre Würde zurückbekommen. Sie selbst würde gern Reiselustige nach Ostgrönland zur Hundeschlittenfahrt bringen. Das Buch „Heute gehen wir Wale fangen“ ist in der Buchhandlung Selma Theophil erhältlich, die die Lesung zusammen mit der Stadtbücherei organisiert hatte.