Bildergalerie : Leser zeigen: So schön sieht es in Quickborns Gärten aus

Unserem Aufruf sind zahlreiche Quickborner gefolgt. Hier sind nun die versprochenen Bilder.

von Caroline Hofmann

20. April 2020, 10:00 Uhr

Quickborn | Wir haben Euch dazu aufgerufen, uns Eure tollsten Fotos aus dem Garten zu schicken. Dem sind viele Quickborner gefolgt. Wir bedanken uns sehr für die tollen Bilder, die Ihr uns geschickt habt! Wie versprochen, haben wir alle Einsendungen in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Bei Sigrun Wegener blüht es an ihrem kleinen Teich. Sehr zur Freude der Fische.

Sigrun Wegener

Reinhardt Ax hat sich in den vergangenen Wochen Großes vorgenommen. Er hat sich ein Hochbeet gebaut, ein kompletter Eigenbau. „Man ist beschäftigt, es macht Spaß, der Rücken, der schon 70 Jahre auf dem Buckel hat, wird zukünftig geschont und wenn demnächst die Enkel mal wieder kommen dürfen, dann ist es ein guter Platz für etwas Naturkunde mit ihnen. Was will man mehr”, schreibt der Quickborner und schickt diese Fotos:

Reinhardt Ax

Reinhardt Ax

Eine wunderbar blühende Magnolie aus ihrem Garten hielt Helga Kunde aus Quickborn in einem Foto fest.

Helga Kunde

Im Teich von Barbara Krüger gab es viel zu sehen. Zahlreiche Frösche und Kröten haben sich zum frohen Frühlingstreiben dort zusammengefunden.

Barbara Krüger

Barbara Krüger

Barbara Krüger

Barbara Krüger

Von der Familie Hüneburg gibt es erstaunliche Nahaufnahmen. So hat es sich unter anderem eine Blaumeise an der Futterstation gemütlich gemacht. Und auch die Mauerbienen und Hummeln sind im Garten der Familie fleißig.

Familie Hüneburg

Familie Hüneburg

Familie Hüneburg

Familie Hüneburg

Familie Hüneburg

Familie Hüneburg

Auch Ruth Baudisch verbringt ihre Zeit momentan am liebsten im Garten. Dabei sind ihr gleich mehrere blühende Pflanzen sowie ein tierischer Vertreter aufgefallen.

Ruth Baudisch

Ruth Baudisch