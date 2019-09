Leseförderung in der Kita

Stadtbücherei Quickborn beteiligt sich an Lese-Lachmöwen-Projekt der Büchereizentrale Schleswig-Holstein

27. September 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Stolz schulterten die Kinder der Quickborner Kita Zauberbaum ihre neuen Lese-Lachmöwen-Taschen, die sich auch als Rucksäcke nutzen lassen. 25 Taschen und damit auch 25 Bücher verließen die Stadtbücherei im Rahmen der Aktion Lese-Lachmöwe, die bei Kindern das Interesse an Büchern wecken soll.

Carsten Möller, Fachbereichsleiter Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur der Stadt Quickborn, setzte beim Vorlesen das Motto der Aktion direkt um. „Bilderbücher öffnen Horizonte“, lautet dieses. Zusammen mit Kirsten Brucker, stellvertretende Filialleiter der Sparkasse Quickborn, las er aus dem Kinderbuch „Nick und der Wal“, zeigte die Bilder immer wieder dem interessierten Lesenachwuchs und ließ diesen die eigenen Interpretationen zur Geschichte liefern.

„Brauchen wir eigentlich noch Bücher in Zeiten, wo so vieles auf dem Smartphone passiert?“, fragte Brucker beim anschließenden Pressegespräch. „Unbedingt. Für die Leseförderung sind Bilderbücher unerlässlich. Sie führen Kinder überhaupt erst an Bücher heran. Sie lernen dabei die Grundlagen für das, was sie nachher auf dem Smartphone machen“, sagte Quickborns Büchereileiter Klaus Fechner. Schließlich müsse man lesen können, um beispielsweise mit Whats- App zu agieren. „Mit der Aktion wollen wir auch dafür werben, dass Lesen wieder den Weg in die Familien findet und vorgelesen wird“, sagte Fechner.

50 Büchereien in Schleswig-Holstein nehmen an der Aktion Lese-Lachmöwe teil, darunter auch die Ellerau (unsere Zeitung berichtete). Finanziert wird das Projekt der Büchereizentrale Schleswig-Holstein von der Sparkasse Südholstein. Insgesamt 65 000 Euro fließen in die Leseförderung. Jedes Kita-Paket hat somit einen Wert von 1000 Euro. 25 Taschen werden pro Paket verteilt, jeweils mit einem Buch. Drei Monate bleiben diese in den Kitas. Danach werden sie wieder eingesammelt und inklusive der pädagogischen Anregungen zu den einzelnen Büchern einer anderen Kita zur Verfügung gestellt.

„Bei zehn Kitas, die wir derzeit haben, benötigen wir also etwa zweieinhalb bis drei Jahre bis wir einmal rum sind“, sagte Möller. „Daher wäre es schön, wenn wir weitere Sponsoren für zusätzliche Bücherkisten finden würden“, erläuterte Fechner. Allerdings müssten dann auch die Büchereizentrale als Koordinator und die Mürwiker Werkstätten bei Flensburg, die die Taschen in Handarbeit produzieren, mitspielen.

Insgesamt nehme das Interesse von Eltern an der Leseförderung zu, stellte Fechner fest: „Zu unserem letzten Bilderbuchkino kamen zu den drei Vorstellungen 88 Kinder. Zum Vorlesen im Rahmen der Leselust, das alle 14 Tage stattfindet, kommen auch immer 20 bis 30 Kinder.“ Möller stellte fest: „Oft sind es die Kinder, die ihre Eltern bitten, in die Stadtbücherei zu gehen.“ Etwa 34 000 Medien können dort ausgeliehen werden. Für die Leseanfänger gibt es etwa 2500 Bilder- und Sachbilderbücher.

„Wir sind da sehr gut aufgestellt“, sagte Fechner. Das soll auch so bleiben – trotz ausgesprochener Haushaltssperre der Stadt Quickborn (unsere Zeitung berichtete). „Auf Bücher werden wir nicht verzichten“, sagte Möller. Die Stadtbücherei Quickborn kaufe die Druckwerke über die Büchereizentrale Schleswig-Holstein ein. „Da haben wir bestehende Verträge, die wir natürlich erfüllen“, erläuterte Möller.



