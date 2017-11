Kulturverein sammelt für Helenenhof

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Claudia Ellersiek

erstellt am 15.Nov.2017 | 16:50 Uhr

Der Vorstand des Quickborner Kulturvereins versucht, den Dachboden des Renzler Helenenhofs als Veranstaltungsort weiter auszubauen. Dabei gehen die Mitglieder einen ungewöhnlichen Weg und werben auf der Spendenplattform der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBSH) um Zuwendungen. Ziel ist es, bis Ende des Jahres zunächst 12 000 Euro einzuwerben, um einen Architekten bezahlen zu können. „Wir haben hier einen Aufführungsort, von dem man nur träumen kann, und möchten ihn zu einem Platz für alle Veranstaltungen machen“, sagte Vereinsvorsitzender Johannes Schneider (Foto) gestern im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auf dem Dachboden des Helenenhofs, der der Hamburger Unternehmerfamilie Cotterell gehört, ist viel Platz. Es gibt einen Flügel, eine ansprechende Bestuhlung und einen Raum, in dem sich die Künstler vor ihrem Auftritt und während der Pause aufhalten können. „Aber es gibt Bedarf im Bereich des Brandschutzes, und wir brauchen sanitäre Anlagen für die Besucher“, so Schneider. Es soll Aufgabe des Architekten sein, zunächst die Möglichkeiten und Auflagen zu klären. Dann könnten die Bauarbeiten beginnen – vorausgesetzt es sind bis dahin Spenden in ausreichendem Umfang eingegangen. Die Stadt hat nach Aussage Schneiders eine finanzielle Beteiligung mit dem Hinweis, es handle sich schließlich um ein privates Gebäude, abgelehnt.

Dieses Thema ist auch im Kulturverein eines. „Wir müssen sicherstellen, dass der Raum nach der Investition auch für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung steht, zumindest für einen angemessenen Zeitraum“, so Schneider. Ihm schwebt deshalb der Abschluss einer Vereinbarung mit der Eigentümerfamilie in Form eines Nutzungsvertrages vor. Hinter dem Projekt steht auch die Vereinsschatzmeisterin Ann Kristin Schäcke (Foto). „Dieser Raum lohnt jede Anstrengung“, sagte sie. Mit Schneider ist sie sich in einem Punkt besonders einig: Der Verein würde Quickborn gern zu einer Kulturstadt machen, „aber davon sind wir noch weit entfernt“, so Schneider.

Dieses Ziel wollen sie nicht aus den Augen verlieren, auch wenn es nicht klappt mit dem Spendenprojekt. „Dann suchen wir nach anderen Wegen, die Baumaßnahmen zu finanzieren“, so Schäcke. Das Projekt ist auf der Internetseite www.wir-bewegen.sh beschrieben und läuft bis zum 31. Dezember. Kommt die Zielsumme bis dahin nicht zusammen, wird das Geld von den Spendern nicht abgefordert. Sie werden nur dann zur Zahlung aufgefordert, wenn die Summe erreicht wird.