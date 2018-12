Konzert mit Chamber Orchestra

Kammermusikfreunde starten mit besonderen Gästen und anlässlich der 60. Saison ins neue Jahr / Zehn Musiker spielen ohne Dirigent

von Claudia Ellersiek

28. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Dieses Orchester ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes, vielleicht sogar eine Ausnahmeerscheinung. Der Name jedenfalls bleibt im Kopf: C/O Chamber Orchestra. Und das Konzept hinter dem Ensemble ist mindestens ebenso eindrücklich. 30 junge Musiker aus führenden europäischen Orchestern haben sich zusammengetan, um ohne Dirigenten einem tieferen Erlebnis von Musik nachzuspüren. Einem, bei dem jeder Einzelne die volle Verantwortung für jeden Ton übernimmt, sich mit um die Arrangements und die Auswahl der Stücke kümmert. Am Sonntag, 13. Januar, kommt ein Auszug des gesamten Ensembles nach Quickborn. Das Dezett, ein Mini-Orchester aus zehn Solisten, macht zum 60-jährigen Jubiläum der Kammermusikfreunde Quickborn seine Aufwartung und spielt ab 18 Uhr im Quickborner Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 3-11, unter anderem werke von Paul Juon, Théodore Dubois und Johannes Brahms.

60 Jahre Kammermusik in Quickborn – das bedeutet unzählige hochklassige Konzerte, mit denen internationale Künstler ihre Visitenkarte abgegeben haben. Säle wie in Hamburg hat die Eulenstadt nicht, Parkett für die Besten der Branche bietet sie seit 60 Jahren allemal. Seit geraumer Zeit verdanken Vereinsmitglieder und Musikfreunde das vor allem dem Vorsitzenden: Eberhard Hasenfratz, ein renommierter Pianist, verfügt über hervorragende Kontakte und nutzt sie verstärkt für sein Quickborner Publikum.

In diese Tradition passt C/O, wie das 2014 gegründete Orchester schlicht genannt wird, bestens. Seine Musik ist direkt und lebendig, geprägt von einer ungewöhnlichen Form der Zusammenarbeit. Weil das Ensemble flexibel gestaltet wird, sind Auftritte von Hausmusik als Duo bis hin zu Konzerten in voller Orchesterstärke möglich. Damit ist die Bandbreite der Komponisten ebenso groß wie das mögliche Repertoire. Anfragen nach einer Zusammenarbeit kommen von Solisten wie dem schwedischen Jazz-Posaunisten Nils Landgren, dem Cellisten Alban Gerhardt oder auch dem spanischen Flötisten Francisco Lopez Martin. Zeitgenössische Komponisten wie der Amerikaner Michael Ippolito trauen den Musikern die Uraufführung ihrer Werke zu. Im neuen Jahr will C/O außerdem eine – die vielleicht letzte – Lücke schließen. Dann wird die erste CD erscheinen.

Vorher spielt das Ensemble allerdings noch ein Festkonzert in Quickborn, das die Kammermusikfreunde sich und ihrem Publikum schenken. Der Vorverkauf hat begonnen. Der Eintritt kostet 25 Euro, Schülerkarten sind für 10 Euro ausschließlich an der Abendkasse zu haben. Die Tickets gibt es in Quickborn in der Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4 a, in der Goethe-Apotheke, Harksheider Weg 99, sowie im AKN-Service-Center im Forum. Bereits um 17 Uhr beginnt der Neujahrsempfang, zu dem Inhaber einer Eintrittskarte eingeladen sind.