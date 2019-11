Konzert beim Mahnmal

Am 9. November erinnert Sinteza Dotschy Reinhardt an Geschichte ihres Volkes / Auftrittsort liegt unmittelbar neben Gedenkstätte

von Claudia Ellersiek

05. November 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Annegret Humann hat einen festen Platz in der Quickborner Geschichte, auch wenn ihr Name nicht zu den großen gehört. Dabei hätte sie durchaus etwas mehr Aufmerksamkeit verdient, denn die inzwischen verstorbene Hasloherin war gerade mal 16 Jahre alt, als sie 1964 einen Wettbewerb gewann, der der Stadt ein Jahr später ein Mahnmal mit dem Titel „Unteilbares Deutschland“ bescherte. Am kommenden Sonnabend nun jährt sich der Tag des Mauerfalls zum 30. Mal und rückt die Botschaft der Gedenkstätte wieder in den Mittelpunkt.

Auch im Artur-Grenz-Saal geht es am 9. November um das Gedenken. Mit einem Konzert bringt der Verein Henri-Goldstein-Haus die Gräueltaten der Nationalsozialisten und die Verfolgung von Minderheiten wie dem Volk der Sinti und Roma in Erinnerung. Auf der Bühne steht dann eine Gitarristin, deren Familie eine bewegende Geschichte hinter sich hat: Dotschy Reinhardt (kleines Foto).

Wirklich hoch dürfte der Aufmerksamkeitswert des Mahnmals nicht sein. Dabei steht es strategisch günstig auf einer kleinen Freifläche neben der Comenius-Schule im Einmündungsbereich von Schulstraße und der Straße Am Freibad. Aber der glatte Beton, aus dem die beiden wuchtigen Blöcke bestehen, ist für den großen Auftritt nicht gemacht. Er steht eher für zurückhaltende Ernsthaftigkeit. Unterschiedlich groß, symbolisieren die beiden Stelen die Ost- und die Westhälfte Deutschlands. Sie würden sich perfekt ineinander fügen, stehen aber leicht versetzt und immerhin auf einem gemeinsamen Fundament. So versinnbildlicht das Kunstwerk das Recht auf Wiedervereinigung, auf ein Leben in Frieden und Selbstbestimmung. Seine Existenz verdankt es einem Ideenwettbewerb, zu dem die Quickborner Sektion des 1992 aufgelösten Kuratoriums Unteilbares Deutschland aufgerufen hatte. 51 Entwürfe gingen 1964 ein, darunter der der Mittelschülerin aus Hasloh.

Realschullehrer Walter Klinger gab ihm den letzten Feinschliff und zeichnet sich für die künstlerische Form verantwortlich. So wurde die Idee Humanns schließlich umgesetzt, finanziert durch Spenden Quickborner Bürger, von denen viele die Einweihung des Mahnmals am 17. Juni 1965 miterlebten.

Eine die nicht müde wird, auf die Stelen und ihre Botschaft aufmerksam zu machen, ist Irene Lühdorff. „Viele Quickborner wissen bis heute nicht, was es damit auf sich hat“, sagte die Leiterin der Geschichtswerkstatt im Gespräch mit unserer Zeitung. Es ist allerdings auch nicht viel passiert, was es in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses hätte rücken können. Zum 26. Jahrestag der Wiedervereinigung wurde es restauriert und mit einer Infotafel versehen, das ist alles. Inzwischen ist der Beton vermoost, die Inschrift „Wir gehören zusammen“ kaum noch zu lesen.

Der 9. November gilt als Schicksalstag der Deutschen: Märzrevolution 1848 (Hinrichtung von Robert Blum, Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung), Novemberrevolution 1918 (Sturz der Monarchie und Entstehung der Weimarer Republik), Hitler-Putsch 1923 (gescheiterter Putschversuch gegen die Regierung in Berlin), Novemberprogrom 1938 („Reichskristallnacht“) und Fall der Berliner Mauer 1989 – oft genug markierte der Tag in der deutschen Geschichte eine epochale Wendung.

Am kommenden Sonnabend erinnert der Quickborner Verein Henri-Goldstein-Haus deshalb auch mit einem Konzert an den Tag, an dem der nationalsozialistische Antisemitismus endgültig eskalierte. Zu Gast ist dann Reinhardt mit ihrer Band. Die Sinteza, sie gehört also zum Volk der Sinti und Roma, ist jüngster Spross der weitläufigen Verwandtschaft des großartigen Gitarristen Django Reinhardt. Ab 19 Uhr wird sie im Quickborner Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, ihre Musik spielen, eine Melange aus Gipsy Swing, Modern und Latin Jazz, ihre Bücher vorstellen und ihrem seit Jahrhunderten unterdrückten Volk Gehör verschaffen. Dazu gehört die Geschichte ihre Urgroßvaters Bernhard Heinrich Pfisterer. Der Geigenhändler überlebte den Aufenthalt in mehreren Konzentrationslagern, brutale Misshandlungen durch SS-Leute und entkam kurz vor dem Erstickungstod der Gaskammer. Der Musiker sollte das „Zigeunerorchester“ des KZ Mauthausen verstärken. Karten zum Preis von 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche gibt es an der Abendkasse und in der Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4 a.