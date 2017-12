Neues Raumkonzept : Klassenräume sind am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Geschichte

vergrößern 1 von 2 Foto: Claudia Ellersiek 1 von 2

von Claudia Ellersiek

20.Dez.2017

Quickborn | Nach der längst noch nicht abgeschlossenen Digitalisierung des Unterrichts wird in den nächsten Jahren mit einer modifizierten Schulraumnutzung die zweite große Veränderung auf die Schulen zukommen. Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) ist diesen Schritt als eine der wenigen Schulen in Schleswig-Holstein in dieser Woche bereits gegangen und hat das Klassenraum- durch das Lehrerraumprinzip ersetzt. Pädagogen und Schüler werdenen gleichermaßen von der neuen Struktur profitieren. Das zeigt das Beispiel der Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt.

Niederlande und USA sind Vorbilder

Ab sofort sind am DBG die einzelnen Unterrichtsräume nicht mehr Klassen, sondern Lehrern zugeordnet. Dieses Nutzungskonzept wird in Deutschland erst vereinzelt umgesetzt, ist in Ländern wie den Niederlanden und den USA dagegen die Regel. „Dieses System bietet Lehrern die Möglichkeit, den Raum nach ihren persönlichen Vorstellungen und angepasst an das Unterrichtsfach zu gestalten“, sagte Schulleiter Manfred Brandt. Auch Projektleiter Matthias Junge ist von der neuen Struktur überzeugt. „Das ermöglicht einen deutlich effektiveren Unterricht“, sagte er. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Pädagogen können alle Materialien in ihrem Kabinett lagern, müssen nichts mehr von Raum zu Raum weitertragen. Alles ist jederzeit verfügbar. Zudem können sie die Sitzordnung auf ihren Unterricht abstimmen.

Vera Stenzig hat die Gelegenheit bereits genutzt. Die Lehrerin für Englisch und Geschichte bietet Lerninseln für die Partnerarbeit an, stellt gleichzeitig aber auch Einzelarbeitsplätze etwa für die Recherche am Computer bereit. „Dabei geht es nicht nur um dekorative Aspekte, sondern vor allem darum, dass es praktisch ist“, sagte sie. Ihr Traum ist eine digitale Lerntheke.

Keine schweren Schulranzen mehr

Acht Monate Vorarbeit stecken in dem Projekt, geleistet von einer Arbeitsgruppe für pädagogische Visionen. Deren Mitglieder hospitierten in Schulen, die das Kabinettsystem bereits eingeführt haben, erarbeiteten Raumpläne, bestellten fehlendes Mobiliar, machten eine Finanzrechnung auf und sich Gedanken über eine technische Nachrüstung. „Der Prozess wurde sehr sorgfältig entwickelt und konnte auch deshalb so gut gelingen, weil wir von Anfang an Schüler und Eltern mit ins Boot geholt haben“, so Brandt. Trotzdem sei die Skepsis insbesondere bei den älteren Schülern anfangs spürbar gewesen.

Mit einem Umzugstag am Montag endete dieser Prozess zumindest vorläufig. „Wir haben den Schülern 29 verschiedene Aktivitäten angeboten, mit denen sie etwas für die gesamte Schulgemeinschaft tun konnten“, so Junge. Eine Gruppe verteilte Tische und Stühle, eine andere baute Regale auf, eine dritte kümmerte sich um die Entsorgung des Verpackungsmaterials, eine vierte versah neu angeschaffte Bücher mit Schutzumschlägen. „Wir werden in den Kabinetten zukünftig die Fachbücher in halber Klassensatzstärke zusätzlich vorhalten, so dass die Schüler ihre nicht mehr mitschleppen müssen“, sagte Junge. Damit gehören die Zeiten unzumutbar schwerer Schulranzen vor allem in der Unter- und Mittelstufe der Vergangenheit an.