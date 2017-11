Klangvoll durch den Winter

von Claudia Ellersiek

erstellt am 17.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Dass die kalte Jahreszeit einen romantischen Ruf hat, liegt sicher nicht zuletzt an den Assoziationen mit prasselndem Kaminfeuer, Bratapfelduft und der immerhin noch nicht ganz ausgeräumten Hoffnung auf eine weiße Weihnacht. Dass es zumindest in Quickborn auch in musikalischen Belangen romantisch wird, beweist das kommende Konzert des Vereins Freunde der Kammermusik, das morgen ab 18 Uhr im Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, stattfindet.

Unter dem Titel„ Nacht und Traum“ vereinen Sopranistin Gabriele Rossmanith (Foto), Eberhard Hasenfratz (Klavier) und Lena Stolze (Rezitation) die Gegensätzlichkeit von Tag und Nacht, und präsentieren Geheimnisvolles, Trauriges und Poetisches, das in der Epoche der Romantik als Gegenentwurf zum rationalen Verständnis der Welt viele Künstler inspirierte. Karten sind zum Preis von 20 Euro bei der Goethe-Apotheke im Harksheider Weg, im AKN-Servicecenter im Forum sowie bei der Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4 a, erhältlich. Vereinsmitglieder zahlen 15 Euro, Schüler und Studenten fünf Euro and der Abendkasse.

Hochkarätig geht es am Sonnabend, 25. November, auf dem Dachboden des Helenenhofs in Quickborn-Renzel, Dorfstraße 51 z, weiter. Zu Gast sind ab 18 Uhr die Violoncellistin Kerstin Feltz und ihr Schüler Chien Hua Lee. Im Zentrum des Abends stehen Werke von François Couperin, Béla Bartók, Luigi Boccherini, Tomaso Giordani und David Poppe. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind aber willkommen. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bittet Margreth Cotterell um eine Platzreservierung per E-Mail an m.cotterell@cotterell.de.

Zum Pflichtprogramm gehört auch das traditionelle Adventskonzert, zu dem die Musikschule Quickborn für Sonntag, 3. Dezember, einlädt. Außer dem Orchester der örtlichen Musikschule wird auch das Jugendorchester der Partnermusikschule aus Boxholm mitmachen. Die beiden Musikschulen planen ein gemeinsames Finale dem Ende des Konzerts. Davor werden Lieder zu hören sein, die im Rahmen des Projekts „Quickborner KomponistInnen“ eigens für den Anlass komponiert und arrangiert wurden. Außerdem stehen internationale Weihnachtslieder, vom Volkslied bis zum Pop-Arrangement, auf dem Programm. Beginn des Konzerts im Artur-Grenz-Saal ist um 15 Uhr, Eintritt frei.

Opulent wird es schließlich am Sonntag, 17. Dezember, in der Quickborner Marienkirche, Christian-Frederik-Hansen-Platz. Ab 17 Uhr singen dort zahlreiche Chöre – darunter der Quickborner Frauenchor und der Männergesangsverein Hemdingen/Bilsen – ein gemeinsames Benefizkonzert. Der Eintritt ist frei, um Spenden für Doliambo wird gebeten.