Beratung : Kita-Plätze: Quickborn stockt auf

Quickborn | Die Stadt Quickborn baut die Betreuungskapazitäten weiter aus. Unterstützung bekommt sie dabei von der Anerkannten Schulgesellschaft mbH (ASG), Trägerin der neuen Freien Grund- und Gemeinschaftsschule in Quickborn.

Aktuell gibt es in der Stadt Quickborn 125 Plätze im Krippenbereich, 593 Elementarplätze sowie 212 Plätze im Hortbereich. Insgesamt können also 930 Kinder betreut werden. Hinzu kommen 55 Tagespflegeplätze für Krippenkinder. Ziel ist es, diese Zahl möglichst kurzfristig deutlich zu erhöhen, um auch weiter allen Eltern einen Betreuungsplatz anbieten zu können.

Bereits Mitte dieses Jahres hat die Politik deshalb auch grünes Licht für zwei weitere Kindertagesstätten gegeben. Wie berichtet, wird demnach auf dem Grundstück der Freien Gemeinschaftsschule in der Feldbehnstraße 55 eine Kindertagesstätte mit vier Krippen- und vier Elementargruppen errichtet. 120 Kinder können dort betreut werden. Die Inbetriebnahme ist für Januar 2018 geplant. Der Vertrag mit der ASG wird nach Angaben von Fachbereichsleiter Carsten Möller noch diese Woche unterzeichnet.

Des Weiteren soll in der Zeppelinstraße eine Kita mit drei Krippen-, drei Elementar- und zwei Hortgruppen entstehen. Bereits Mitte 2018 könnte die von einem Investor zu bauende Einrichtung in Betrieb gehen. Er wird die Räume an die Stadt vermieten. „Mit zwei neuen Kitas sind wir ganz gut aufgestellt, doch Baugebiete wie beispielsweise das Blumenviertel können uns wieder reinreißen. Dann wird es wieder knapp“, so Möller.

Die Verwaltung möchte deshalb mithilfe von Containern temporäre Kindertageseinrichtungen schaffen. Die FDP-Fraktion begrüßte den Vorschlag. „Das gibt uns Flexibilität. Baugebiete sind in einem ständigen Wechsel. So eine mobile Lösung kann an den Bedarf angepasst werden“, betonte Fraktionsvorsitzende Annabell Krämer. Die Kosten für die temporären Einrichtungen belaufen sich pro Kita mit zwei Gruppen auf 500.000 Euro inklusive Einrichtung und Außenspielbereich.

Ob es dazu kommt, ist noch nicht klar. SPD-Fraktionschefin Astrid Huemke warnte vor einer schnellen Entscheidung. „Das Thema ist so wichtig, und ich denke, dass wir uns erst näher damit beschäftigen müssen“, sagte sie. Dennoch nahm der Ausschuss den Vorschlag der Verwaltung zur Kenntnis und sieht nun einer zweiten Beratung in 2018 entgegen.