Kita muss übergangsweise umziehen

Auf dem Parkplatz zwischen der Kindertagesstätte Zauberbaum und dem Awo-Treff in der Kampstraße wird es die nächsten Monate eng. Wie berichtet, sollte die städtische Kita in diesem Jahr für etwa 740 000 Euro saniert werden. „Bei diesen Arbeiten wurden erhebliche Wasserschäden entdeckt, die sehr viel umfangreichere Sanierungsmaßnahmen erfordern, als bisher angenommen“, sagte Burkhard Arndt, Fachbereichsleiter aus dem Quickborner Rathaus, im Gespräch mit unserer Zeitung. Betroffen seien drei Räume der Kita. „Über einige Jahre muss dort Wasser versickert sein. Betroffen sind sowohl die Fußböden als auch die Decken“, beschreibt Arndt die Situation vor Ort.



Container bleiben bis Februar

Wie berichtet, wurde von Dienstag auf Mittwoch die Kampstraße von der Querstraße bis zur Hausnummer 10 voll gesperrt. Den Grund für diese Sperrung nannte Arndt: „In dieser Zeit wurden insgesamt fünf Module, also zehn Container, als Übergangslösung angeliefert.“ Die Container sind zweigeschossig und wurden auf dem Parkplatz an der Kampstraße in Quickborn aufgestellt. „Das ist auf keinen Fall eine Dauerlösung. Die Container dienen lediglich für den Übergang, damit weiterhin alle Kinder betreut werden können“, betonte der Fachbereichsleiter. Vermutlich sollen sie bis Februar nächsten Jahres auf dem Parkplatz stehen bleiben.

Laut Kita-Leiterin Edeltraud Wiebe (kleines Foto) sind die betroffenen Gruppenräume von dem Rest des Gebäudes abgeschottet worden. Der Schaden sei im Anbau der Kindertagesstätte entdeckt worden. „Die Räume fallen für uns die nächsten Monate komplett weg“, erklärte sie. Betroffen seien drei von insgesamt neun Gruppen der Kita in der Kampstraße. Das bedeutet, dass 45 Kinder umziehen müssen. Krippenkinder gehören laut Wiebe nicht dazu. „Zwei Gruppen werden in die Container umziehen, eine andere Gruppe wird im Bewegungsraum der Kita untergebracht“, erklärte Arndt.



45 Kinder müssen ausquartiert werden

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen seien bisher noch nicht zu ermitteln. „Der Schaden muss erst noch festgestellt werden“, erläuterte Arndt. Wiebe berichtete, dass sowohl Eltern als auch Belegschaft über die Situation informiert wurden. Die Akzeptanz sei bei den Eltern vorhanden und auch das Team gehe mit der Situation gut um. „Wir sind ein sehr engagiertes Team. Trotz einer Eingewöhnung kommen wir auch in den Containern gut klar“, sagte die Kita-Leiterin.

Dies bestätigt sich auch aus den Reihen der Eltern, wo zu hören war: „Die Container sind zwar alles andere als schön, doch es ist gut, dass so schnell eine Übergangslösung gefunden wurde und die Kinder auch weiterhin betreut werden können.“ Mit großem Interesse verfolgten Eltern die Anlieferung der Module. „Es ist wirklich gut, dass es nur eine Übergangslösung ist“, betonte eine Mutter.

Dies bekräftigte Arndt. Zwar seien auch in der Stadt Quickborn Kita-Plätze ein Thema, mit dem sich die Politiker der Stadt auseinandersetzen, doch Container gehörten nicht zu den dauerhaften Lösungsansätzen. „Wir befinden uns momentan noch in den Beratungen für eine Kita in der Zeppelinstraße“ sagte er. Wie berichtet, sind dort die Planungen vorerst ins Stocken geraten da FDP, SPD und Grüne noch Beratungsbedarf sehen.