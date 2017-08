Kinder ganz wild auf „Kreativ Total“

vergrößern 1 von 5 Foto: Jäger (4) 1 von 5







So machen Sommerferien richtig Spaß: Das Projekt „Kreativ Total“ der Stadtjugendpflege Quickborn begeisterte eine Woche lang 20 Teilnehmer. Mädchen und Jungen ab acht Jahren hatten zwei Mal am Tag die Wahl, sich einen Workshop auszusuchen. Am Freitagnachmittag herrschte dann große Aufregung: Eltern, Freunde und Verwandte waren ins Haus der Jugend eingeladen, um die fantasievollen Ergebnisse zu bestaunen.

Das war auch der Eindruck der vielen Besucher, darunter Marianne Kühne und Hanna Spindler, die Omas von Lucia und Giovanna. „Perfekt. Super. Die Kinder fühlen sich hier wohl. Die Mitarbeiter geben sich viel Mühe und gehen locker auf die Kinder ein.“ Nike Ulka, Mutter von Elena, sagte: „Es ist das erste Mal, dass meine Tochter dieses Angebot ausprobiert. Sie ist jeden Tag sehr gerne hier her gegangen und hat sich auf die Gruppe gefreut.“ Ihre Tochter ergänzte: „Am besten hat mir unsere große Gruppe gefallen. Wir haben uns alle gut verstanden.“

Wo gibt es mehr Abwechslung, um seine Talente auszuprobieren? Morgens und in der Mittagspause herrschte im Haus der Jugend (HdJ) großes Gewusel denn die Mädchen und Jungen konnten sich eines von 14 Angeboten aussuchen, darunter Beton-Gießen, Kunstmalen, Nähen, Stricken, Restaurieren, Backen, Kochen oder als Reporter mit der Kamera unterwegs sein.

Im Freigelände kreischte eine Schleifmaschine, denn die verwitterte Farbe einer Holzsitzgruppe musste entfernt werden. Für das „Grobe“ waren Torsten Rosek und der FSJ-Mitarbeiter Dominik Wollermann zuständig. Er leistet zur Zeit sein Freiwilliges Soziales Jahr ab. Die Kinder halfen mit bewundernswerter Ausdauer beim Lackieren der Bretter und Sitzflächen.

In der Mittagspause kochten immer einige Kinder mit den Erwachsenen zusammen. Auch Waffeln und Kuchen wurden gebacken, damit die Besprechungspause gleich noch mehr Spaß machte. Angeleitet wurden die Jungköche hauptsächlich von den Projektleiterinnen Susanne Golditz und Kathrin Trappberger sowie Sabine Rosek. Gemalt wurde auch im Künstleratelier, wo die Leiterin der Stadtjugendpflege, Birgit Hesse, die Teilnehmer zu ihren ersten Meisterwerken anleitete. Außer Pinsel und Farbe war allerdings auch Fantasie gefragt. Lea sagte auf Nachfrage zu ihrem Bild: „Das ist eine Mischung aus Glitzer und Schönheit.“ Asma ließ sich nicht stören, weil sie gerade eine wunderschöne Rose auf ihr Bild pinselte, angeregt von einer Handy-Aufnahme. Elena hatte von einer Papier-Rosette einen Farbabdruck auf ihre Leinwand produziert und das Umfeld ausgeschmückt. „Im diesem Kunstraum haben in dieser Woche auch noch andere Workshops wie Beton-Arbeiten stattgefunden“, berichtete Hesse.

Im Nebenraum lernten die Teilnehmer den richtigen Umgang mit der Nähmaschine kennen. Unter Anleitung von Sabine Wienbarg und Karin Landgraf nähten die Gruppen schicke Turnbeutel, Kissenhüllen in verschiedenen Formen sowie Nackenhörnchen und Eulen. „Die Kinder sind mit viel Eifer bei der Sache. Das liegt vor allem daran, dass sie in kurzer Zeit ein Ergebnis vorzeigen können“, sagte Sabine Wienbarg begeistert.

Eine besondere Abwechslung war am vergangenen Donnerstag der Ausflug der Ferienkinder in den Serengeti-Park. „Mir hat es am meisten Spaß gemacht, mit der Wildwasserbahn zu fahren“, lautet das Fazit von Rasheed (12). Lelia und Elena fanden die freilebenden Tiere faszinierend.

