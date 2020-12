Kripo ermittelt : Kinder brennen Papiertonne vor Norderstedter Grundschule ab

Die beiden Jungen wurden von Zeugen auf dem Schulgelände beobachtet. Sie sollen dort mit Feuerwerkskörpern hantiert haben.

von Caroline Hofmann

21. Dezember 2020, 14:19 Uhr

Norderstedt | Die Norderstedter Kriminalpolizei ist auf der Suche nach zwei etwa zwölf Jahre alten Jungen, die bereits am Dienstag (15. Dezember) für den Brand in einer Papiertonne auf dem Parkplatz der Grundschule Harksheide-Nord in Norderstedt gesorgt haben sollen. Das teilte Polizeisprecher Lars Brockmann am Montag (21. Dezember) mit.

Demnach haben Zeugen berichtet, dass sich die beiden Jungen gegen 16.45 Uhr auf dem Grundschulgelände befunden und dort mit Feuerwerkskörpern hantiert haben sollen. Beide Kinder sollen blonde, kurze Haare haben. Wenig später wurden sie außerdem an einem Supermarkt an der Ulzburger Straße gesehen.

Wer hat die Jungen gesehen?

Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Jungen geben können, sich unter der Rufnummer (040) 528060 zu melden.