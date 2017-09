Kicker-Rekord beim Fussi-Camp

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das Quickborner Holsten-Stadion am Harksheider Weg verwandelte sich gestern in einen wahren Hexenkessel: Denn dort fand das große Abschluss-Event des diesjährigen Fussi-Camps des 1. FC Quickborn statt. 169 Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis zwölf Jahren hatten eine Woche lang zusammen gedribbelt wie die Weltmeister. Nachdem in den vergangenen Jahren auf das Sportgelände am Ziegenweg ausgewichen wurde, fand das Fussi-Camp jetzt schon zum zweiten Mal wieder im Holsten-Stadion statt.

„Wir hatten rund 40 Helfer, die insgesamt gut ein ganzes Arbeitsjahr investierten, um das Camp auf die Beine zu stellen“, sagte Organisator Robert Hüneburg. In den fünf Tagen konnten sich die Kinder jeden Morgen auf einen neuen Höhepunkt freuen. „Schön war am Montag, dass die Kinder, die zum ersten Mal dabei waren, schnell reingekommen sind“, so Hüneburg weiter. 69 Fußball-Frischlinge waren in diesem Jahr dabei, außerdem 100 „alte Hasen“. „Manche Kinder sind sogar schon zum achten Mal dabei“, so der Organisator. Eine starke Leistung – schließlich fand das Fussi-Camp dieses Jahr zum elften Mal statt.

Eine ganz besondere Erinnerung sind sicher die Trikots, Trinkflaschen und Pokale, die jeder Teilnehmer als Andenken an das Ferienangebot mit nach Hause nehmen durfte. Außerdem wurden die Mannschaften und jeder einzelne Spieler fotografiert.

„Höhepunkte gab es in dieser Woche viele, Tiefpunkte überhaupt nicht“, sagte Hüneburg schmunzelnd. Zwar seien die Kinder am Abend immer ziemlich kaputt gewesen, hätten sich aber jedes Mal sehr gefreut, am nächsten Morgen wieder mitzumachen. Und so war auch der Abschlusstag, bei dem viele Eltern und Großeltern zusehen durften, ein echtes Spektakel. Nach einigen Freundschaftsturnieren traten zuletzt alle Kinder gemeinsam gegen alle Trainer an. Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) pfiff und verteilte einige gelbe und sogar rote Karten, die ihm aber flugs wieder abgejagt wurden. Bernd Kleinhapel (CDU) und Bürgervorsteher Henning Meyn (CDU) fühlten sich in ihrer Rolle als Linienrichter sichtlich wohl.

Zum Schluss freuten sich die Teilnehmer auf die große Siegerehrung: Jeder bekam eine Urkunde und einen Pokal. Außerdem wurden die drei Spieler ausgezeichnet, die beim Wettbewerb am Donnerstag in fünf Disziplinen – etwa beim dribbeln, flanken oder Elfmeterschießen – die meisten Punkte holen konnten. Insgesamt 300 Punkte konnte man erreichen. „In diesem Jahr gab es drei erste Plätze“, sagte Hüneburg. Mit je 290 Punkten gleichauf lagen Hugo Wenzel, Joost Lehnig und Jonte Gesche. Geschafft und überglücklich ließen die Kinder, Helfer und Familien anschließend bei Grillwurst und kühlen Getränken den Nachmittag ausklingen. Für viele stand schon jetzt fest: Sie kommen wieder.