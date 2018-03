Kein Etat für kommunales Marketing

Quickborns Wirtschaftsverein scheitert mit Antrag

von Claudia Ellersiek

26. März 2018, 12:38 Uhr

Die Chancen des Vereins Stadtmarketing Quickborn auf eine regelmäßiges jährliches Budget schwinden. Die Fraktionen von FDP, SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben jetzt eine eine Kostenaufstellung abgelehnt, mit der der Vorstand knapp 62 000 Euro für das laufende Jahr beantragt hat. Als Grund gaben die Abgeordneten eine fehlende Nachvollziehbarkeit der genannten Summen an. Gleichzeitig forderten sie den Vorstand auf, auch andere Wege einer Finanzierung zu suchen.

Zweck des Stadtmarketingvereins ist die Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Quickborn und damit die Förderung von Wirtschaft, Wohnen und Freizeit. Über einen regelmäßigen Etat verfügt der Vorstand bislang nicht. Am Ende einer früheren Diskussion gab es von der Stadt lediglich die Zusage, bei Bedarf einzelne Projekte finanziell zu unterstützen. Insbesondere SPD-Fraktionschefin Astrid Huemke rügte den „Forderungscharakter“ der Kostenaufstellung und mangelnde Eigeninitiative. „Ihr könntet doch mal ein Fest feiern, um Geld einzunehmen. Das tun andere Vereine auch“, sagte sie.

Mit dem beantragten Geld möchte sich der Verein die wirtschaftliche Grundlage schaffen, um 450 Euro für eine Teilzeitkraft ausgeben zu können, Mittel für eine Imagekampagne und den Aufbau eines Netzwerks sowie die Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen wie dem Familientag, dem Eulenfest oder dem Weihnachtsmarkt zur Verfügung zu haben. „Die Sammlung beinhaltet viele gute Ansätze. Entscheiden Sie sich für ein oder zwei Projekte, erstellen Sie einen Kostenplan und dann entscheiden wir auf dessen Grundlage“, sagte Ausschussvorsitzender Bernd Weiher (CDU).

Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) mahnte die Einhaltung von Mindeststandards bei Zuschussanträgen an. „Wenn ich Staatsgeld haben will, muss ich eine vernünftige Planung vorlegen und gegebenenfalls auch für eine Ausfalldeckung sorgen“, sagte er. Rückendeckung bekam der Verein von Ulf Hermanns-von der Heide (fraktionslos). „Die Mitglieder übernehmen Aufgaben, für die die Stadt zuständig ist. Dafür investieren sie ihre Freizeit und gehen unter Umständen auch Risiken ein“, sagte er. Die Mehrheit überzeugte er damit allerdings nicht, und so bleibt es zunächst bei einer projekt-abhängigen Bezuschussung.