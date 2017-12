Junge Stimmen und alte Exponate

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Großes Gedränge am vergangenen Sonntag im Ellerauer Heimatmuseum: Die ehrenamtlichen Helfer des Trägervereins hatten zur traditionellen Adventsausstellung mit einem Tag der offenen Tür eingeladen. Die Besucher hatten die Gelegenheit, in adventlicher Atmosphäre die mehr als 2000 Exponate aus 100 Jahren Zeitgeschichte auf 500 Quadratmetern und zwei Etagen neu oder wieder für sich zu entdecken.

Eröffnet wurde der besondere Tag durch den Chor der Ellerauer Grundschule unter der Leitung von Musiklehrerin Heike Kortum. Die Kinder verbreiteten mit Advents- und Weihnachtsliedern große Freude und ernteten viel Applaus. „Diese Stimmen waren großartig. Ihr habt das prima gemacht“, lobte Hans-Jürgen Büll, stellvertretender Vorsitzender des Heimatmuseums, und gab jedem Kind eine Tafel Schokolade mit seinem Namen in alter deutscher Schrift als Dankeschön und besondere Erinnerung an den Auftritt. Unter dem Beifall der Anwesenden musste Heike Kortum die Schrift entziffern, bevor sie ihre Schachtel Pralinen erhielt.

Stimmungsvoll blieb es auch danach im Museum. Horst Sommer spielte auf der Mundharmonika gemeinsam mit Silke Husicka am Harmonium „Ihr Kinderlein kommet“ und andere traditionelle Weihnachtslieder. Dazu gab es Kaffee, Kuchen, Plätzchen, Punsch und heiße Schokolade. Auch das Harmonium gehört zum Inventar des Museums. Es fand vor Jahren seinen Weg aus dem nahegelegenen Ansgar-Haus der evangelischen Kirche hierher und schmückt die gute Stube im ersten Stock des Museums.

Überrascht zeigten sich viele Besucher über die Anzahl und Vielfalt der Ausstellungsstücke und bewunderten die Details in den einzelnen Abteilungen. Viel Spaß machte den Kindern die Dorfschule aus früherer Zeit. Sie kletterten auf die Schulbänke, in denen einst ihre Großeltern und Urgroßeltern saßen, um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen, und amüsierten sich über Schiefertafeln und Griffel. Auf der seitlich angebrachten Tafel steht in altdeutscher Schrift der Spruch, der Gehorsam und Disziplin verlangte: „Hände falten, Schnabel halten, Kopf nicht drehen, mich ansehen, stille sitzen, Ohren spitzen.“

Etwa 1000 Besucher finden jährlich den Weg ins Ellerauer Heimatmuseum. Einen großen Teil der ersten Ausstellungsgegenstände stiftete der Initiator des Museums, Karl Rautenberg, aus seiner privaten Sammlung. Immer wieder gibt es im Jahresverlauf verschiedene Sonderausstellungen, die von den aktiven ehrenamtlichen Museumsmitgliedern mit viel Liebe zusammengestellt werden. Dafür sucht der Vorstand immer wieder Sammler von kleinteiligen Kostbarkeiten, die bereit sind, ihre Exponate in Vitrinen auszustellen und zu zeigen. Wer Interesse daran hat, wendet sich an Büll unter Telefon (0 41 93) 12 00 oder per E-Mail unter buell@ wtnet.de.

Aber ob das Schlafzimmer, die Küche, landwirtschaftliche Werkzeuge oder die Nähmaschinen, die aus der längst geschlossenen Textilfabrik Artur A. Erlhoff stammen, es lohnt sich immer, das Ellerauer Heimatmuseum zu besuchen. Gerade wurde eine Knechtkammer mit Strohsack und altem Inventar nachgebaut – in Handarbeit und durch die Mitglieder des Trägervereins. Sie ist inzwischen Teil der Ausstellung. Im Dezember ist das Museum nur noch am Sonnabend, 16. Dezember, von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Information und Anmeldung für Sonderführungen (auch auf Platt): Heimatmuseum Ellerau, Am Bürgerhaus, Højerweg 1, Telefon (0 41 06) 7 87 27 oder bei Büll. Der Eintritt ist frei.