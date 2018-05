Theater in Quickborn : Junge Speeldeel und der Kästner-Klassiker

Das Quickborner Theater-Jugend inszeniert „Emil und die Detektive“. Die meisten Rollen werden von Kindern und Jugendlichen gespielt. Premiere ist am Samstag, 12. Mai.

von Natascha Thölen

02. Mai 2018, 10:30 Uhr

Quickborn | Die Jugendbühne der Quickborner Speeldeel lädt für Sonnabend, 12. Mai, um 15 Uhr zur Premiere ihres aktuellen Theaterstückes „Emil und die Detektive“ nach dem 1929 erschienenen Roman von Erich Kästner in den Artur-Grenz-Saal in Quickborn ein. Der zwölfjährige Emil Tischbein, gespielt von Willy Krämer (14), reist zum ersten Mal allein nach Berlin zu seiner Großmutter und seiner Cousine Pony Hütchen. Im Zugabteil wird ihm das Reisegeld gestohlen, aber Emil hat eine Vermutung, welcher der Mitreisenden es gewesen sein könnte.

Zu seinem großen Glück trifft er in der Hauptstadt auf den gleichaltrigen „Gustav mit der Hupe“, den Linus Wirwoll (14) spielt. Dieser trommelt einige Freunde zusammen, und gemeinsam mit Emil, dessen Cousine sowie den hinzugekommenen Nachwuchsdetektiven liefern sich die Kinder eine rasante Verfolgungsjagd quer durch das Berlin der 1920er Jahre.

„Es ist ein sehr buntes und schnelles Theaterstück mit vielen Szenenwechseln“, erläuterte Mirella Maaß, die mit Peter Behn zusammen Regie führt. Beide haben absichtlich auf große Kulissen verzichtet, die nur Ablenkung für die Zuschauer bedeutet hätten. Stattdessen gibt es liebevoll gestaltete ausgewählte Bühnenteile wie eine Berliner Litfaßsäule, das Zugabteil mit Fenster, in dem Emil einschläft, und den Schalter in der Sparkasse. „Kinder haben so viel Fantasie, dass sie gar nicht mehr brauchen“, sagte Maaß. Besonders stolz ist die junge Frau darauf, dass die Jugendbühne einige Erwachsene aus der Quickborner Speeldeel für eine Gastrolle gewinnen konnte. So konnten die Rollen von Emils Oma, Mutter, Frau Jacob, der Kassiererin der Sparkasse sowie dem Wachtmeister passend besetzt werden. „Es handelt sich wirklich nur um Randfiguren, die das Stück ergänzen“, erläuterte Maaß.

Alle anderen Rollen werden von elf Kindern und Jugendlichen im Alter von neun bis 17 Jahren gespielt. „Ich bin selbst in einer Jugendbühne groß geworden und habe später auf die große Bühne gewechselt“, sagte die Regisseurin und Schauspielerin, die mit ihrer Vielseitigkeit in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mutter Bibi Maaß tritt. Regisseur-Kollege Behn ergänzte stolz: „Wir sind die einzige Speeldeel mit einer Jugendabteilung. Der große Vorteil daran ist: Wenn die Kinder und Jugendlichen dabeibleiben, dann haben wir sie nachher in der großen Gruppe und keine Nachwuchsprobleme.“

Dass die Leidenschaft für das Theaterspielen offensichtlich von den Eltern auf ihre Kinder übertragen wird, zeigt sich auch bei Maleen Bastein. Sie steht schon seit ihrem dritten Lebensjahr auf der Bühne, Mutter Nicole ist seit 21 Jahren bei der Speeldeel. „Es macht mir einfach Spaß, Theater zu spielen und mich immer wieder in neue Rollen hineinzuversetzen“, sagte die Nachwuchsdarstellerin.

Das Stück „Emil und die Detektive“ nach dem Buchklassiker von Erich Kästner feiert am Sonnabend, 12. Mai, um 15 Uhr Premiere. Am Sonntag, 13. Mai, ab 15 Uhr gibt es eine weitere Vorstellung. Beide finden im Quickborner Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7, statt. Der Eintritt beträgt jeweils fünf Euro. Die Karten für die Aufführungen sind ab sofort in der Buchhandlung Selma Theophil, Am Freibad 4a in Quickborn, und bei Elektro Bollmann, Steindamm 1-3 in Ellerau, erhältlich.