Junge Brandschützer mit Feuer und Flamme dabei

Jahreshauptversammlung der Bönningstedter Jugendfeuerwehr / Drei neue Anwärter für die aktive Wehr

von shz.de

22. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die Mitglieder der Bönningstedter Jugendfeuerwehr absolvierten im vergangenen Jahr ein volles Programm. Darüber berichtete der Jugendgruppenleiter Henrik Bolsmann während der Jahreshauptversammlung an der auch Bürgermeister Rolf Lammert (CDU), Wehrführer Stefan Birke sowie Jan Sudeck vom Kreisjugendfeuerwehrverband teilnahmen.

Viele Übungsabende hatten sich mit diversen Diensten und Aktivitäten abgewechselt. Außer einem Ausbildungswochenende und dem Mitwirken an der Aktion Sauberes Dorf nahmen die Jungfeuerwehrleute an Löschübungen teil und legten das Sportabzeichen ab. 2018 feierte die Jugendfeuerwehr 20. Geburtstag und veranstaltete das jährliche Kreisjugendfeuerwehrfest mit 350 Teilnehmern. „Das war anstrengend, hat aber auch viel Spaß gemacht“, sagte Henrik Bolsmann.

Besonders viel Freude habe das Pfingstzeltlager der Kreisjugendfeuerwehren in Otterndorf gemacht. An dieser viertägigen Zusammenkunft nehmen fast 1000 junge Feuerwehrleute aus dem Kreis Pinneberg teil und messen sich bei Wettkämpfen und Spielen rund um das Thema Feuerwehr miteinander.

Ein Höhepunkt der diesjährigen Versammlung war die Wahl des gesamten Vorstandes, der im Gegensatz zur aktiven Wehr jährlich neu bestimmt werden muss. Nach geheimer Wahl verkündete Stefan Birke das Ergebnis: Neue Jugendgruppenleiterin ist Laura Hübener, ihre Stellvertreterin Nya Wassermann, zum Schriftführer wurde Jan von der Geest gewählt und Marco Böhme zum Kassenwart, Lara Brümmer und Leonardos Nemitz sind die neuen Gruppenführer der Löschgruppen I und II und Beisitzer ist Finn Nehlsen. Einig waren sich der Bürgermeister und der Wehrführer, dass die 16 jungen Feuerwehrleute außerordentlich aktiv seien und sich mit Feuer und Flamme für die Feuerwehr einsetzten.

Eine besondere Ehre wurde sieben jungen Kameraden während der Jahreshauptversammlung zuteil. Für Ihre außerordentlichen Einsätze und erfolgreichen Aktivitäten erhielten Nya Wassermann, Laura Hübener, Marco Böhme, Leonardos Nemitz, Lara Brümmer, Sara-Lena Basner und Swea Bolsmann die Auszeichnung Jugendflamme aus der Hand von Jan Sudeck vom Kreisjugendfeuerwehrverband. Die Aufgaben zum Erlangen der Jugendflamme sind vielfältig. Dazu gehören zum Beispiel die Lösung von Fragen aus dem Bereich Fahrzeug- und Gerätekunde, aus dem Bereich Technik und erfolgreiche Übungen aus dem Bereich Sport und Spiel.

Jugendwartin Laura Krohn verkündete wehmütig: „Jetzt heißt es, Abschied zu nehmen und euch neuen Herausforderungen zu stellen.“ Gemeint waren Henrik Bolsmann, Justin Schwarz und Jacek Stolteman. Diese drei 18-jährigen Kameraden verlassen die Jugendfeuerwehr und gehen in die Einsatzabteilung der aktiven Wehr. Eingetreten waren sie mit zwölf beziehungsweise 13 Jahren und hatten sich die letzten Jahre aktiv und zuverlässig für die Jugendwehr eingesetzt. „Ich danke euch für eure Zugehörigkeit in unserer Jugendwehr. Es wird schwer sein, euch zu ersetzen. Ihr wart von Anfang an mit Feuer und Flamme dabei“, verabschiedete Krohn die drei Kameraden.