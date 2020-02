Jugendwehr Hasloh: „Leben retten ist cool“

Avatar_shz von shz.de

Hasloh | Viele Jugendwehren im Kreis Pinneberg kämpfen um den Nachwuchs. Zu häufig bleibt neben der Schule einfach keine Zeit. In Hasloh sind kürzlich gleich vier Anwärter in die Jugendwehr aufgenommen worden. Was hat sie dazu bewogen und was reizt sie am meisten?

„Ich find’s einfach cool zu erleben, was Retter machen“, sagt Lea Laschen (11) auf die Frage. Tim Weißberg hat die Feuerwehr schon immer begeistert. „Ich fand es immer toll, wenn man Menschen helfen kann“, meint der Elfjährige dazu. Für Jannick Ramcke ist es die Technik rund um die Feuerwehr, die ihn fasziniert und Erik Abdullin (14) suchte nach einem neuen Hobby, als seine Eltern und er vor einem Jahr nach Hasloh gezogen sind.

Ramcke kennt die Kameraden solange er denken kann. Sein Vater ist bei der aktiven Wehr, so dass der Sechstklässler von klein an bei den Veranstaltungen der ehrenamtlichen Retter dabei war. In der Jugendfeuerwehr freut er sich auf die vielen Unternehmungen und darauf, alles zu lernen, was zum Einsatzdienst dazu gehört. Auch Laschen und Weißberg treten sozusagen in die Fußstapfen ihrer Familienmitglieder. Laschens Schwester Tabea ist Kassenwartin in der Jugendfeuerwehr, ihre Mutter Carola ist bei den Aktiven. In Weißbergs Familie engagieren sich seine Tante, sein Onkel und sein Opa in der Freiwilligen Wehr. Für den Fünftklässler ist außer dem Wunsch zu helfen der besondere Zusammenhalt der Truppe im Team wichtig. Für seine Zukunft könne er sich gut vorstellen, bei der Berufsfeuerwehr zu arbeiten.

Jugendwartin Christina Schwenke (kleines Foto) fallen spontan drei Schlagworte ein, warum die Jugendlichen zur Feuerwehr kommen: „Spiel, Spaß und Freundschaft.“ Man müsse sich ihrer Meinung nach eigentlich wundern, wie stark der Zusammenhalt ist, obwohl die Jugendlichen vom Alter her zum Teil weit auseinander liegen. Aber: „Sie unterstützen sich, sie achten aufeinander und sind wirklich befreundet. Auch für die Jüngeren ist es sehr einfach, in die Gruppe reinzukommen. Sie sind sofort integriert“, sagt die Jugendwartin. Was die Dienste angeht, so sind die Neuen auch sofort voll dabei und dürfen alles mitmachen.