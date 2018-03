„Jede Blüte zählt“

Tangstedt startet ein Insektenprojekt. In einer Gesprächsrunde wurden dafür Vorschläge und Ideen für den Erhalt von Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten gesammelt.

24. März 2018, 16:00 Uhr

Tangstedts Bürgermeisterin Henriette Krohn (parteilos) war nach der Informationsveranstaltung im Tangstedter Gemeindezentrum mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. „Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das war schon sehr umfangreich,“ bedankte sie sich in die Runde. 25 Einwohner waren ihrer Einladung zu dem Treffen über ein Insektenprojekt der Gemeinde gefolgt.

Zum einen ging es der Ortsvorsteherin darum, Bürger über die bereits angedachten Maßnahmen zu unterrichten. Zusätzlich wünschte sie sich eine rege Beteiligung seitens der Tangstedter und hoffte auf weitere konstruktive Vorschläge zum Erhalt von Bienen, Schmetterlingen sowie anderen Insekten und deren Lebensräumen in der Gemeinde.

Nachdem in ganz Deutschland über den erschreckend zurückgegangenen Bestand dieser Spezies diskutiert werde, wolle auch Tangstedt seinen Beitrag zum Artenschutz leisten, so Krohn. Die ehemalige Baumschülerin hat im vergangenen Jahr bereits selbst Hand angelegt, als sie die drei Verkehrsinseln der Gemeinde mit Stauden bepflanzt hat. Jetzt sollen nach und nach alle gemeindeeigenen Flächen folgen. Darüber seien sich die Gemeindevertreter einig.



Obstbäume oder wildwachsende Pflanzen





Etwas Blühendes, Obstbäume, wildwachsende Pflanzen – die Speisekarte für Insekten ist nicht allzu kompliziert und für den Menschen ebenso attraktiv, was Ästhetik und Nutzen angeht. Tangstedt werde sich an Umweltminister Robert Habecks Initiative „Schleswig-Holstein blüht auf“ beteiligen. Gemeinden, Landwirte und Unternehmen erhalten auf Anfrage kostenfreies, blütenreiches Saatgut zur Aussaat auf ihren Acker- und Freiflächen. Ziel der Initiative, für die 100 000 Euro Fördergelder bereitstehen, ist es, „über das ganze Land verteilt möglichst viele Blühflächen entstehen zu lassen. Diese können bis in den Spätsommer hinein Nahrung und Rückzugsräume für Insekten und auch Feldvögel bieten“, teilt das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung mit.

Tangstedt wolle dem Beispiel mit einer eigenen Aktion folgen und Saatgut an seine Einwohner verschenken. Die Idee einer Bürgerin, in der Gemeinde einen Wettbewerb für den schönsten Vorgarten zu veranstalten, stieß bei den Diskussionsteilnehmern auf Interesse. Die Beteiligten stimmten darin überein, dass es bei der Preisvergabe nicht darum gehen solle, heutigen Gartenmodetrends unter Einsatz möglichst vieler Steinoasen bei gleichzeitiger Eliminierung von Grünflächen zu entsprechen. Bei den Gesichtspunkten für den schönsten Garten solle vielmehr eine nachhaltige Schaffung neuer Lebensräume zum Schutz und Erhalt der Biodiversität stehen. Naturbelassenere Varianten mit regionalen Gehölzen, darunter auch bereits frühzeitig blühende wie zum Beispiel die Kornelkirsche seien eine gute Alternative. Dabei dürfe auch schon mal ein ausgehöhlter Stamm eines umgekippten Baumes als Unterschlupf für Insekten und Kleintiere im Garten liegen bleiben.

Andreas Zorn, Jäger und Ortsnaturschutzbeauftragter, brachte ein Insektenhotel mit, das auf großes Interesse seitens der Besucher stieß. Krohn kann sich vorstellen, dass man sich an einem Sonnabend treffe, um eine solche Behausung für Bienen und Artgenossen zu bauen. Zorn regte an: „Wenn jeder in seinem Garten einen Obstbaum pflanzen würde, wäre das schon ein toller Beitrag.“ Auch müssten es nicht nur Blütenmischungen sein, man könne auch Tulpen und Krokusse pflanzen. Krohn beendete den zukunftsweisenden Abend mit den Worten: „Jede Blüte zählt.“