Gemischter Chor : Jahreskonzert in Bönningstedt vor vollem Haus

von Caroline Hofmann

erstellt am 08.Nov.2017 | 17:30 Uhr

Bönningstedt | Unter dem Motto „Musik, Musik, Musik“ lud der gemischte Chor Bönningstedt zum Jahreskonzert ein. Zahlreiche Besucher strömten dafür in die Aula der Gemeinschaftsschule Rugenbergen. In diesem Jahr hatten sich die Musiker Unterstützung aus Quickborn gesucht. Die Bigband „The Greenhorns“ der Musikschule der Stadt Quickborn war mit dabei. Der Chor wurde während des Konzertes von Rainer Lankau am Piano begleitet.

„Wir freuen uns sehr, dass so viele gekommen sind“, betonte Jürgen Dammann, Vorsitzender des gemischten Chors. Auch Martin Ziemsky, Leiter des Chors, freute sich über das rege Interesse. Er führte die Besucher durch das Programm und berichtete witzige Anekdoten oder die über die Entstehungsgeschichte einiger Stücke.

So sangen die Chormitglieder das altbekannte Volkslied „Die Vogelhochzeit“ von Fritz Goller (1914 – 1986). „Das Stück kennt vermutlich jeder, aber wir singen es in mehreren Tonarten“, kündigte Ziemsky an. Das Versprechen erfüllte er und so erklangen gleich mehrere Tonarten in harmonischem Einklang.

Auch die Lieblingsstücke des gemischten Chors waren Bestandteil des abwechslungsreichen und bunten Programms. „Leichtes Blut“ von Johann Strauß II (1825 – 1899) sowie „Sierra Madre Del Sur“ von Wolfgang „Ronny“ Roloff und Hans Hee aus dem Jahr 1970 gehören schon lang zum Repertoire des Chors. „Wir haben sie allerdings neu einstudiert“, sagte der Chorleiter.

Für eine gehörige Portion Swing und Jazz sorgten die Musiker der Bigband „The Greenhorns“ aus Quickborn. Auch sie suchten Stücke zum Thema „Vogel“ und spielten zu Beginn den Song „Birdland“ von Joe Zawinul (1932 bis 2007). Stimmgewaltig, groovig und harmonisch – damit sorgten die Musiker für gute Stimmung. Auch mit Stücken wie „Smooth Operator“ von Sade, „Beauty and the Beast“ oder „Feeling Good“ konnten sie überzeugen.

Der Chor habe sehr schöne und tolle Stücke präsentiert, lobte Frank-Peter Könen, Leiter der Bigband „The Greenhorns“. „Ich bin gerade sprachlos. Da fehlen mir die Worte. Ich bin über die Arrangements wirklich sehr überrascht“, sagte der Quickborner.

Lobende Worte gab es für die Bigband auch von Chorleiter Ziemsky. „Wir sind sehr stolz behaupten zu können, dass heute eine große Bandbreite präsentiert wird. Wir freuen uns riesig, dass das Jahreskonzert in diesem Umfang stattfindet“, sagte er. Zum Abschluss des Konzerts spielten beide Musikgruppen gemeinsam das Stück „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. Langanhaltender Applaus war die Belohnung für die musikalische Leistung.