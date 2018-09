Polizei bittet um Hilfe : Jagdwilderei: Quickborner Polizei sucht Zeugen

Ein Spaziergänger fand in der vergangenen Woche ein totes Reh auf einer Wiese in Quickborn-Heide. Das Tier wurde wahrscheinlich von einem Hund gerissen.

von Claudia Ellersiek

21. September 2018, 14:59 Uhr

Quickborn | Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Spaziergänger in der vergangenen Woche auf einer Wiese an der Max-Weber-Straße in Quickborn-Heide ein totes Reh entdeckt. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass das Tier von einem oder mehreren nicht angeleinten Hunden gerissen wurde. Nun werden Zeugen gesucht.

Nach Angaben von Polizeisprecher Lars Brockmann entdeckte ein Hundehalter das verendete Reh am Mittwoch, 12. September, und verständigte zunächst den Jagdpächter. Er gab später an, in der Nähe des Kadavers mindestens einen nicht angeleinten, kleineren Hund gesehen zu haben. Der Jäger holte das tote Tier anschließend ab und nahm dabei auch drei herrenlose Hundeleinen an sich. Sie hatten am Sandweg gelegen.

Inzwischen haben die Spezialisten des Ermittlungsdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg den Fall übernommen. Sie suchen Zeugen, die sich am fraglichen Tag in der Nähe aufgehalten haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (04101) 2020 entgegen.