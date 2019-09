Jacqueline Bock gewinnt Casting

Sängerin ist die erste Siegerin einer Show, die die in der Schulstraße ansässigen Unternehmer ins Leben gerufen haben

Avatar_shz von shz.de

01. September 2019, 16:00 Uhr

Quickborn | Die Moderatorinnen Wiebke Schulz und Johanna Fromm ließen die Zuschauer dreimal applaudieren, um gemeinsam mit den anderen Allstars-Juroren den minimalen Dezibel-Unterschied des Klatschpegels zu ermitteln und damit die Siegerin der ersten Quickborner Casting-Show zu küren: Die 23-jährige Jacqueline Bock sang sich mit Helene Fischers „Achterbahn“ direkt in die Herzen der Zuschauer und überzeugte bei der Zugabe auch mit der Rockballade „Eclipse of the Heart“ von Bonnie Tyler.

Die Bankangestellte aus Quickborn-Heide sang bereits als kleines Kind zusammen mit ihrer Oma, war jedoch viele Jahre zu schüchtern, um es in der Öffentlichkeit zu tun. Das änderte sich schlagartig, als die junge Frau vor etwa vier Jahren mit Freunden in einer Karaoke-Bar in Hamburg auftrat und gefeiert wurde.

Der Allstars-Jury, die sich aus den Unternehmern Schulz, Fromm, Arno Berger, Guido Rehm, Catherine und Axel Grages, Christina Schlichtkrull, Ulf Jörgensen sowie Rana Mahmood zusammensetzte, war die junge Sängerin mit der starken Stimme schon in der Vorrunde des Castings aufgefallen. „Bei den anderen hatte jeder seinen Favoriten, aber bei Jacqueline waren wir uns alles einig und gaben ihr sofort ein Final-Ticket“, sagte Schulz. Den Zuschauern ging es genauso. Bereits nach den ersten Tönen erhielt Bock tosenden Zwischenapplaus.

Aber auch bei der am Ende Zweitplatzierten Jasmin Heckmann brachen die Zuschauer in den ersten Momenten ihres Auftritts vor Begeisterung in lauten Jubel aus. Die 15-jährige Gymnasiastin ist Vize-Weltmeisterin im Sport-Stacking und beeindruckte das Publikum mit ihrer schwungvollen Performance im Becher- und Würfelstapeln. Die Allstars-Talentshow hat Heckmann gut gefallen. „Bei der WM sind viele wirklich abweisend. Es ist echte Konkurrenz“, sagte die Sportlerin. Das sei bei dem Casting ganz anders. „Wir feuern uns gegenseitig an“, beschrieb sie die Atmosphäre.

Das traf auch auf den Drittplatzierten Marvin Osterhof zu. Inspiriert von dem Hamburger Comedian Benni Stark, stand der in Quickborn aufgewachsene und jetzt in Ellerau wohnende Osterhof vor einem Jahr zum ersten Mal auf einer Bühne. Heute hat der Komiker einmal im Monat eine eigene Show im Bahnhof Pauli.

Jan-Christian Möllers Bühne sind die Parks und Straßen, am liebsten in den Sommermonaten. Nach Feierabend spricht der 35-jährige Quickborner Klempner bei seinen Spaziergängen Passanten an, ob er ihnen ein Gedicht aus seiner eigenen Feder vorlesen könne. Die meisten freuten sich darüber und willigten ein, erzählte Möller.

Vom Allstars-Casting fühlte sich der junge Mann sofort angesprochen. Mit gefühlvollen geistreichen Versen wie: „Der Baum hat Glück, er wird gehalten“, erreichte Möller Platz 4 vor der Integrations-Band Klangonie. Jörg Weidinger (Gitarre) gründete das Ensemble für Flüchtlinge zum Deutschlernen. Zur Band gehören mittlerweile Karola Knickrehm (Gesang), Leon Kleemann (Tenor) und Dominik Herter (Klavier) sowie der Iraner Alireza Amiri (Gesang). Sie spielten einen bunten und ungewöhnlichen Mix aus Neuer Deutscher Welle, Rock’n Roll und Opernarien. Die Casting-Show war von den Veranstaltern mit ihrem Schulstraßenfest in ein äußerst kurzweiliges Rahmenprogramm eingebettet worden.