Spatenstich in Neuer Mitte II : In Haslohs Quittenknick beginnt der Bau von zwölf Reihenhäusern

13. Januar 2022, 18:51 Uhr

Im ersten Bauabschnitt sollen zwölf Reihenhäuser in dem Areal gebaut werden. Zwei weitere sollen folgen, ehe der Quittenknick 2024 vollständig bebaut ist.

In Haslohs Neuer Mitte II wird weiterer Wohnraum geschaffen. Kurze Zeit nachdem der Projektentwickler Bonova ein etwa 11.000 Quadratmeter großes Grundstück im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets der Gemeinde gekauft hat, folgte nun der erste Spatenstich. Der Startschuss für den ersten Bauabschnitt ist damit erfolgt und zwölf Reihenhäuser werden in den kommenden Wochen gebaut. Sie entstehen am Alwin-Brandt-Stieg.

Die schlüsselfertig angebotenen Eigenheime umfassen vier oder fünf Zimmer verteilt auf drei Etagen und zirka 150 Quadratmeter Wohn- beziehungsweise Nutzfläche. In zwei weiteren Bauabschnitten sollen noch ein Wohn- und Geschäftshaus sowie 59 Eigentumswohnungen folgen.

Die nächsten Bauabschnitte beginnen im Sommer

Schon bis Jahresende sollen die Reihenhäuser bezugsfertig sein. Die nächsten Abschnitte starten im Sommer. Fünf Mehrfamilienhäuser mit 59 Eigentumswohnungen sowie ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus mit Mietwohnungen und zwei Gewerbeflächen werden dort entstehen. Ende 2024 wird das gesamte Quartier voraussichtlich fertig sein.

„Wir haben uns einen straffen Zeitplan gesetzt und legen deshalb sofort los. Wenn der Winter mild bleibt, können die ersten Familien noch vor dem Jahreswechsel die Schlüssel für ihr neues Haus in Empfang nehmen“, kündigt Bonava-Projektleiter Swetlana Arengold an.

Auf dem Areal sind mehrere kleine Plätze und Spielflächen geplant. Die Planer wollen dabei Erinnerungen an Dorfplätze schaffen – eines der Leitelemente für das Quartier. „Unser nachhaltiger Anspruch mit jeder Menge Grün und Treffpunkten für die Nachbarn hat viele unserer Interessenten sofort begeistert. Die ersten Häuser sind daher schon reserviert“, verrät Swetlana Arengold.

Und warum das Baugebiet Quittenknick heißt, erklärte Bonava-Pressesprecher Christian Köhn auf Nachfrage von shz.de. Auf den Außenanlagen sollen vor allem heimische Obstbäume gepflanzt werden. „Heraus kam der Quittenknick. Die Quitte steht als farbenfrohes Obst für Kuchen und Marmelade und soll einen Hauch dörflichen Charakter und Heimatgefühl in das moderne Quartier bringen“, erklärte er.