Zeugen gesucht : In Ellerau räumen Diebe zwei Transporter aus

Unbekannte haben in Ellerau zwei Transporter aufgebrochen und Elektrowerkzeug mitgehen lassen.

von Claudia Ellersiek

17. März 2020, 14:44 Uhr

Ellerau | Trennschleifer, Blechschere, Bohrhammer und Bohrschrauber, diese Werkzeuge haben bislang unbekannte Diebe aus zwei in Ellerau geparkten Transportern gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die die Ermittlungen mit ihren Hinweisen voranbringen können.

Erster Tatort: Ein Ford

Vermutlich zwischen Freitagmittag (13. März) und Montagmorgen (16. März) drangen die Täter im Finkenweg in einen Ford ein. Nach Angaben der Polizei ist noch nicht klar, wie sie das bewerkstelligen konnten.

Scheibe ausgebaut

In der Nacht von Sonntag (15. März) auf Montag (16. März) schlugen sie erneut zu. Dieses Mal bauten sie nach offiziellen Angaben bei einem in der Skandinavienallee abgestellten Mercedes eine Scheibe aus und gelangten so in das Innere des Fahrzeugs. In beiden Fällen erbeuteten die Täter hochwertige Elektrowerkzeuge.

Ellerauer Polizei ermittelt

Die Ermittlungen haben die Beamten der Polizeistation in Ellerau übernommen. Sie bittet alle Bürger um Hinweise, sofern diese etwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Erreichbar sind die Polizisten unter Telefon (04106) 9769700.

