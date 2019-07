Polizei geht von Brandstiftung aus : In Ellerau brennen Autos und Buschwerk

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Ellerauer Autohauses sind sechs Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt worden.

von Claudia Ellersiek

31. Juli 2019, 13:00 Uhr

Ellerau | Bei zwei möglicherweise vorsätzlich gelegten Bränden in Ellerau ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich enstanden. Besonders betroffen ist ein Autohaus mit Sitz im Buchenweg. Dort wurden in der Nacht zu vergangenem Sonnabend gegen 2.45 Uhr sechs Autos teilweise stark beschädigt.

27 Rettungskräfte im Einsatz

Ein Renault Modus und ein Renault Twingo brannten vollständig aus und standen bereits in Flammen, als die Ellerauer Feuerwehr mit 27 Einsatzkräften an der Unglücksstelle eintraf. Die Flammen beschädigten nach offiziellen Angaben außerdem einen Kleinwagen der Marke Chevrolet, einen Renault Megane sowie zwei Firmenwagen des Unternehmens, einen Renault Scenic und einen Renault Zoe. Die Feuerwehr verhinderte am Ende ein Wiederaufflammen mit Löschschaum und konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Autos unterbinden.

Kripo Norderstedt ermittelt

Es war nicht der einzige Einsatz in dieser Nacht. Bereits gegen 1.30 Uhr hatten die Kameraden im Schlehdornweg den Brand zweier Büsche in einem privaten Vorgarten gelöscht und verhinderten so ein Ausbreiten. „Die Kriminalpolizei Norderstedt hat aufgrund des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen“, teilte Polizeisprecherin Sandra Mühlberger am Montag mit.

Dabei hofft sie auf die Mitarbeit von möglichen Zeugen. Die Polizei fragt, wer in der Zeit von 1 bis 3 Uhr im Bereich Schulweg, Am Felde, Bahnstraße und Buchenweg verdächtige Personen gesehen hat. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (040) 52 80 60 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?