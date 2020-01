Polizei sucht nach Zeugen : In der Silvesternacht: Acht Windschutzscheiben in Quickborn eingeschlagen

Das Glas wurde dabei zerstört, der Schaden ist immens.

Avatar_shz von Klaus Plath

01. Januar 2020, 17:55 Uhr

Quickborn | In der Silvesternacht haben Unbekannte offenbar mit einem harten Gegenstand auf acht Windschutzscheiben von Autos in Quickborn eingeschlagen. Die Taten ereigneten sich alle im Bereich der Heinrich-Lohse-Straße. Die Scheiben gingen dabei zu Bruch. Es ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

Die betroffenen Autos parkten zwischen dem Harksheider Weg und der Goethestraße. Die Polizei hat Strafanzeigen gegen Unbekannt aufgenommen und ermittelt in der Angelegenheit.

Zeugen und Hinweisgeber können sich an die Polizeistation Quickborn wenden. Diese ist unter Telefonnummer 04106 (63000) zu erreichen.

