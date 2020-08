Polizei sucht Zeugen : Im Wert von 30.000 Euro: Unbekannte stehlen Škoda Octavia in Tangstedt

Der Fahrzeugschlüssel lag in einem unverschlossenen Gebäudeteil. Daher war es ein leichtes Spiel für die Diebe.

von Caroline Hofmann

06. August 2020, 12:30 Uhr

Tangstedt | Dreister Diebstahl in Tangstedt (Kreis Pinneberg): Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4. und5. August) einen Škoda Octavia von einem Grundstück an der Dorfstraße gestohlen. Das teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg am Donnerstag (6. August) mit.

Škoda Octavia mit Pinneberger Kennzeichen

Der oder die Täter müssen demnach im Zeitraum zwischen 21.50 und 6.30 Uhr zugeschlagen haben. Sie betraten einen unverschlossenen Gebäudeteil des Einfamilienhauses und klauten die Fahrzeugschlüssel. Anschließend fuhren sie mit dem auf der Auffahrt geparkten Wagen weg. Bei dem Auto handelt es sich um ein Modell aus dem Jahr 2018 in schwarz mit Pinneberger Kennzeichen. Gesamtwert: rund 30.000 Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer etwas beobachtet oder das Fahrzeug gesehen hat, möge sich mit den Beamten unter der Rufnummer (04101) 2020 in Verbindung setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?