Zeugen gesucht : Im Henstedt-Ulzburger Biotop: Vier Chihuahuas bringen 79-jährige Radfahrerin zu Fall

Die Hunde waren offenbar unangeleint auf die Radfahrerin zugelaufen. Als sie bremsen wollte, stürzte sie und verletzte sich dabei schwer.

von Caroline Hofmann

05. Oktober 2020, 15:54 Uhr

Henstedt-Ulzburg | Bei einem Unfall mit vier kleinen Chihuahua-Hunden ist eine 79-jährige Radfahrerin am Mittwoch (30. September) auf einem Biotop-Wanderweg in Henstedt-Ulzburg gestürzt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Hundehalter entfernten sich von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Radfahrerin stürzte beim Bremsmanöver

Nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Kai Hädicke-Schories fuhr die Radfahrerin zwischen 14.45 und 15 Uhr auf dem Wanderweg in der Nähe der Usedomer Straße, als ihr vier nicht angeleinte Hunde entgegenliefen. Beim Bremsmanöver stürzte die 79-Jährige und verletzte sich dabei schwer. Zu einer Berührung zwischen einem der Hunde und dem Fahrrad kam es laut Hädicke-Schories offenbar nicht.

Wer hat etwas beobachtet?

Spaziergänger benachrichtigten die Angehörigen der verletzten Frau. Sie veranlassten dann später eine Einlieferung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Henstedt-Ulzburg unter der Rufnummer (04193) 9 91 30 zu melden. Weiter werden die Hundehalter aufgefordert, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

