Im Clinch mit der Stadt

Quickborner Handwerksmeister möchte auf seinem Betriebsgelände Kieler Straße bauen und kann wegen einer Veränderungssperre nicht

von Claudia Ellersiek

23. Februar 2019, 16:00 Uhr

Mit einer Veränderungssperre wollen Politik und Verwaltung alle Besitzer eines Grundstücks im Wohngebiet zwischen Wiesengrund und Marienweg für voraussichtlich zwei Jahre an die Kette legen. Begründung: Erst sollen die Paramater für zukünftige Bauvorhaben erarbeitet werden, damit sich Neubauten in die durch die denkmalgeschützten Neutra-Bungalows vorgebene Struktur einfügen.

Betroffen sind etwa der Unternehmer Jens Kuhfuß und der Zimmerermeister Rolf Pommerening, die mit Unverständnis und Sorge vor einem Werteverlust reagierten. Das letzte Wort hat die Ratsversammlung, die während der Sitzung am kommenden Montag, 25. Februar, ab 19 Uhr, in der Mensa der Comenius-Schule, Am Freibad 3-11, das Thema berät.

Pommerening führt seinen Betrieb an der Kieler Straße 48 mittlerweile in vierter Generation. Es wird die letzte sein. Weil es in der Familie keinen Nachfolger gibt, will er in einigen Jahren aufhören und bis dahin zusammen mit Sohn Jens das 2750 Quadratmeter große Firmengelände bebauen. „Wir planen drei Häuser mit einer Länge von jeweils 15 Metern, einer Breite von rund 12 Metern und einer Höhe von neun Metern. Dazu kommt ein viertes, deutlich kleineres Gebäude“, sagte er. Dadurch entstehen 18 Mietwohnungen mit einer Größe bis 75 Quadratmeter. Bauen will Pommerening, Verwalten soll die Immobilien später sein Sohn. Wertanlage und Altersversorgung, so sei es gedacht, sagt der Vater.

Ein Architekt hat seine Vorstellungen im Dezember zeichnerisch umgesetzt, die Pläne reichte der Bauherr im gleichen Monat beim Kreis zur Genehmigung ein und bekam nach eigenen Angaben zunächst eine kritische Rückmeldung von der Denkmalschutzbehörde. „Dort wurde uns geraten, die für vorne geplanten Parkplätze nach hinten zu verlegen, um einen größeren Abstand zur Neutra-Siedlung zu bekommen“, sagt Pommerening. Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) habe er dann nachgebessert, aber damit nicht das erhoffte Ziel erreicht.

Im Gegenteil: „Plötzlich wurde uns gedroht, dass die Stadt eine Veränderungssperre erlassen würde, wenn wir unsere Bauvoranfrage nicht zurückziehen.“ Erpressung, fand die Familie, und schaltete einen Anwalt ein, der von einem Rückzug dringend abriet und Beschwerde einlegte. Sie fußt nicht zuletzt auf der Vermutung Pommerenings, ein Nachbar wolle das Bauvorhaben verhindern und streue gezielt Unwahrheiten wie die, der Zimmerermeister plane, fünfgeschossige Häuser von einem Investor errichten zu lassen. „Das hatte ich nie vor“, so Pommerening. Er räumt allerdings ein, dass die Ursache in einem Missverständnis liegen könnte. Vor einem Jahr hatte er demnach Kontakt zu einem Makler, den er um eine Bewertung seines Grundstücks gebeten hatte. Allerdings sei der auf ihn zugekommen, nicht umgekehrt, und habe anschließend möglicherweise falsche Geschosshöhen in der Nachbarschaft verlauten lassen.

Tatsächlich wandten sich nur wenige Wochen später einige Bewohner der Neutra-Siedlung und andere Anlieger der Marienhöhe in einem Brief an CDU–Ratsherr Bernd Weiher, der in dem Gebiet nicht nur wohnt, sondern dort auch seinen Wahlkreis hat. Er brachte die Aufstellung eine B-Plans ins Gespräch. Die Erfahrung habe gezeigt, was passieren könne, wenn Investoren freie Hand hätten. „Ich nehme die Sorgen der Anwohner ernst, dazu bin ich gewählt worden“, so Weiher. In diesem Fall gehe es auch darum, ein Kleinod wie die Neutra-Siedlung zu schützen.

Unterdessen hat Quickborns oberster Stadtplaner Felix Thermann das Vorgehen verteidigt. „Wir wollen erst in einem B-Plan das Maß und die Art der Nutzung der Grundstücke genauer definieren“, sagte er. Das heiße aber nicht, dass nie wieder gebaut werden dürfe. Die Politik verschaffe sich lediglich Zeit für die notwendigen Beratungen. „Es ist durchaus denkbar, dass wir den Zeitrahmen von zwei Jahren nicht ausschöpfen müssen.“ Allerdings könne es auch sein, dass die Veränderungssperre nochmal verlängert werden müsse.

Handwerksmeister Pommerening will das nicht widerspruchslos hinnehmen. Notfalls will er klagen.