Ihlweg soll vorübergehend zur Fahrradstraße werden

von Caroline Hofmann

26. August 2019, 16:00 Uhr

Ellerbek | Die Fahrradstraße für den Ellerbeker Ihlweg über Rugenbergener Mühlenweg bis zur Moratzentwiete ist noch nicht vom Tisch. Damit wäre der Weg für Autofahrer gesperrt (unsere Zeitung berichtete). Ziel ist es, die schmale Straße mit dem unbefestigten Seitenstreifen für Schulkinder sicherer zu machen. Doch die Fahrradstraße wäre nur vorübergehend, betonte Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP) während der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Die Sperrung des Ihlwegs für den Pkw-Verkehr könnte allerdings eine Mehrbelastung für die Ausweichstrecken Achter de Höf, Rugenbergener Mühlenweg und Waldhof bedeuten. „Über eine lange Zeit funktioniert das nicht. Die Bürger werden uns dann aufs Dach steigen“, sagte Sönke Kleymann (CDU). Man könne die Leute nicht ändern, „und der Verkehr wird sich seinen Weg suchen“. Am Ende habe die Gemeinde ein großes Problem. „Wenn wir die Sperrung nur solange aufrecht erhalten, bis wir einen Radweg haben, ist das okay. Aber es muss ein Provisorium bleiben“, betonte Kleymann.

Laut Hildebrand soll vorher die Belastung des Ihlwegs anhand einer Verkehrszählung überprüft werden. „Die Zahlen gehen dann in die Gremien“, erläuterte der Bürgermeister. Weiter müsse geprüft werden, ob es sich um einen polizeilichen Unfallschwerpunkt handelt. Dann könne der Antrag an die Kreisverwaltung gehen. „Diese Punkte sind von uns vorab zu leisten. Wenn die abgearbeitet sind und die Gemeindevertreter auch noch zugestimmt haben, können wir alles schnell herbeiführen“, so Hildebrand.

Wie berichtet, ist der Ihlweg für viele Schulkinder der Hermann-Löns-Schule eine beliebte Strecke. Die Straße ist allerdings schmal. Kommt ihnen ein Fahrzeug entgegen, kann es mal eng werden. Seit vielen Jahren fordern Eltern der Gemeinde deshalb einen Radweg. Bislang ohne Erfolg. Die Sperrung für Autos war ein Vorschlag der FDP-Fraktion. Ob es dazu kommt, entscheiden die Gemeindevertreter vielleicht schon bei ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 26. September.