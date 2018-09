Holperstrecke Lerchenweg

Anwohner fordern Flickarbeiten nach Nutzung durch Schwerlastverkehr / Stadt sagt Maßnahmen zu

von Claudia Ellersiek

25. September 2018, 16:00 Uhr

Claudia Ellersiek Seine besten Tage hat der Lerchenweg zweifellos hinter sich. Nachdem die Anwohnerstraße lange Durchfahrtsweg für Baufahrzeuge war, ärgern sich die Anlieger jetzt über lange Risse und tiefe Schlaglöcher, in denen sich inzwischen die Vegetation breit macht. Sie appellieren an die Stadt, die Schäden zu beheben und damit ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

Der im Rathaus zuständige Fachbereichsleiter Uwe Scharpenberg (Foto) sagte gestern auf Nachfrage Ausbesserungsarbeiten zu, dämpfte aber gleichzeitig zu große Hoffnungen in die Dauerhaftigkeit der Maßnahme. „Die Straße müsste komplett saniert werden, aber das haben nicht zuletzt die Anwohner bislang verhindert“, sagte er. Seit Jahren wird am und im Lerchenweg gebuddelt und gebaut. „Stadtentwicklung ist ja auch grundsätzlich etwas Gutes, aber man darf die Infrastruktur nicht vergessen“, sagte Anlieger Jörn Kruse. Er und seine Nachbarn monieren, dass bereits beim ersten Bauabschnitt im Blumenviertel nur wenige Meter entfernt ein großer Teil des Schwerlastverkehrs durch den Lerchenweg gefahren ist. Aktuell wird wieder ein Bauabschnitt entwickelt, und Kruse rechnet vor diesem Hintergrund nicht mit einer Veränderung der Verkehrssituation. „Der Lerchenweg ist weder im Hinblick auf seine Breite noch auf den Asphalt und den Straßenuntergrund für die Lastwagen geeignet“, sagte er. Und die Tatsache, dass viele Quickborner ihn als Schleichweg nutzten, mache die Situation nicht besser.

Diese Einschätzung teilt Scharpenberg. „Beim Lerchenweg wurde der Asphalt direkt auf den Sand aufgebracht. Da ist nichts drin, die Straße hat keinen Untergrund“, sagte er. Damit entspreche sie nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Folgen spüren die Anwohner. Franziska Römer berichtet etwa von Kindern, die mit ihren Fahrrädern in die Löcher fuhren und stürzten. Läufer seien in der Straße schon umgeknickt. „Vor allem in der Dunkelheit sind die Löcher und Risse eine große Gefahr“, sagte sie. Kruse hat außerdem die älteren Fußgänger im Blick, die mit einem Rollator unterwegs sind.

Was ihn besonders ärgert: „Der Zustand der Straße ist seit Jahren bekannt, und wir Anwohner haben die Verwaltung auf die Straßenschäden aufmerksam gemacht“, sagte er. Passiert sei allerdings nichts. Diese Kritik wies Scharpenberg gestern entschieden zurück. „Die für die Entwicklung des Blumenviertels zuständige LEG hat der Stadt seinerzeit angeboten, die Straße kostenlos voll auszubauen. Das hätte die Anwohner des Lerchenwegs keinen Cent gekostet, scheiterte aber an einem Anlieger, der von seinem Grundstück nichts abgeben wollte“, sagte der Chef der Abteilung Tiefbauten und Kommunalbetriebe. Auch eine Vollsanierung sei im Gespräch gewesen, dann hätten die Anwohner allerdings Straßenausbaubeiträge zahlen müssen. Das hätten sie abgelehnt. „Wir werden die Decke jetzt überspritzen und die Löcher auffüllen. Mehr kann man bei dieser Straße nicht mehr machen“, sagte er.