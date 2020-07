Blutspende-Aufruf des DRK : Hier kann in Quickborn und Umgebung Blut gespendet werden

Die Ortsvereine in Quickborn und dem Umland bieten in den nächsten Wochen mehrere Termine an.

von Caroline Hofmann

20. Juli 2020, 13:45 Uhr

Quickborn/Umland | Ferienzeit ist Urlaubszeit. Und eben diese Wochen bereiten den Blutspendediensten große Sorgen. Denn Spenden werden dringend benötigt, weltweit sind es etwa 75 Millionen pro Jahr. Millionen Bürger folgen den Aufrufen des Deutschen Roten Kreuzes und spenden freiwillig und unentgeltlich. Mit nur einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Ehrenamtliche Helfer rufen auch in Quickborn und den Umlandgemeinden wieder zur Teilnahme an den Aktionen auf.

Hier kann gespendet werden

In Ellerau können Freiwiillige am Dienstag (21. Juli) den wichtigen Lebenssaft abgeben. Das DRK-Team steht in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus, Højerweg 2, bereit. Jährlich organisiert der Ellerauer DRK-Ortsverein fünf Spendentermine in der Gemeinde. In der Regel kommen zwischen 70 und 90 Spendenwillige.

Am Donnerstag (23. Juli) steht das Hasloher Team bereit. Die Aktion findet dieses Mal allerdings in der Schulsporthalle, Am Sporthalle, statt. In der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr können Freiwillige Blut spenden.

In Bilsen kann außerdem am Dienstag (28. Juli) von 16 bis 19.30 Uhr gespendet werden. Dort steht das Ortsvereinsteam im Dörpshuus, Dorfstraße 20, bereit.

Das Quickborner DRK-Zentrum in der Feldstraße 14 öffnet am Mittwoch (5. August) die Türen für die Aktion. Freiwillige können in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr Blut spenden.

Das ist zu beachten

Wichtig ist: Für jede Blutspende müssen die Freiwilligen einen Termin reservieren. Außerdem gibt es online einen Spende-Check. Darüber können Interessierte einen Online-Test machen, bei dem die wichtigsten Kriterien zur Spendezulassung abgefragt werden. Im Anschluss an die Spende gibt es für alle Freiwilligen einen Imbiss.

Das sind die Voraussetzungen

Blut spenden kann, wer mindestens 18 Jahre alt und nicht älter als 72 Jahre ist. Bei der ersten Spende darf ein Alter von 65 Jahren nicht überschritten sein. Außerdem muss ein Spender ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm haben. Wer sich gesund fühlt und nicht krankgeschrieben ist, ist willkommen. Wer Blut spendet, sollte außerdem vorher ausreichend gegessen und getrunken haben, allerdings kein Alkohol innerhalb der letzten zwölf Stunden. Weitere Informationen rund um die Blutspende gibt es auf der Homepage des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost oder unter der Rufnummer (0800) 1194911.