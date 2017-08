In die Geschichte des Dorfs eingetaucht : Heimatverein nimmt Gäste mit in die Vergangenheit

vergrößern 1 von 2 Foto: Heimatverein Ellerbek 1 von 2

Ellerbek | Knapp zwei Stunden lang nahmen Heinz-Martin Timm und Martin Ramcke vom Ellerbeker Heimatverein vergangene Woche zwei Dutzend Senioren mit auf eine Reise in die Vergangenheit des Dorfs. Bereits im November 2016 hatten die Hobby-Historiker während des Seniorennachmittags der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde über die Ursprünge der Siedlung berichtet.

„Die erste urkundliche Erwähnung war 1464 – eine Liste der Steuerzahlungen von Bauernhöfen“, rief Timm in Erinnerung. Überreste von Feuerstellen in der Umgebung deuteten jedoch darauf hin, dass die Gegend bereits in der Steinzeit zumindest zeitweise besiedelt war. „Eventuell war es eine altsächsische Bauernsiedlung“, sagte Ramcke. Der Name des Orts bedeute „Erlenbach“, deshalb seien im Wappen auch ein Erlenblatt und ein Flußlauf zu sehen.

Anhand der Erzählung eines Ellerbeker Bürgers schilderte Ramcke das Leben im Dorf um 1900. „Dieser Mann hat das für seine Enkel und Urenkel im Jahr 1967 aufgeschrieben“, erklärte Ramcke. Mit passenden historischen Aufnahmen wurde so die Vergangenheit lebendig.

„Die Hälfte der Hauptstraße im Dorf war gepflastert, die andere Hälfte mit Sand bedeckt“, beschrieb der Erzähler. Die Bauernhöfe seien groß gewesen und hätten einen hohen Personalbedarf gehabt. „Damals musste ja auch noch alles von Hand erledigt werden – vom Wasserholen über das Kühemelken bis zum Strohschneiden“, erklärte der Alt-Ellerbeker in seinen Aufzeichnungen. Und so mancher ältere Gast des Nachmittags nickte wissend, weil er sich selbst noch daran erinnern konnte.

Anschaulich beschrieb der Erzähler die Behausungen, in denen Tierställe für die Kühe üblich waren. „Gedroschen wurde mit dem Flegel und als Lichtquelle hatten wir Tranlampen“, las Ramcke vor. Der Docht habe aus einem Baumwollfaden bestanden, der durch ein Stück Korken gezogen worden war. „Es musste früh um fünf Uhr gemolken werden, denn der Milchmann wartete schon. Er fuhr direkt nach Eimsbüttel, um die Ware dort zu verkaufen“, berichtete der Erzähler. Von Tanzveranstaltungen, die häufig mit Prügeleien zwischen den Bewohnern unterschiedlicher Dörfer endeten, dem großen Erntefest und anderen Traditionen berichtete der Alt-Ellerbeker. Vereine habe es damals noch nicht gegeben – die Dorfjugend habe sich am Sonntagnachmittag getroffen, um ein Spiel namens „Kak“ zu spielen.

Die Entwicklung des Dorfs seit dieser Zeit beleuchtete Heinz-Martin Timm. „Damals wie heute beträgt die Fläche des Dorfs 900 Quadratmeter“, sagte Timm. Waren es 1900 nur 400 Einwohner, wohnten 1925 bereits 615 Menschen im Ort. „1949 waren es 744 Ellerbeker und 765 Flüchtlinge“, verdeutlichte Timm die Folgen des Zweiten Weltkriegs. Da der Wohnraum nicht mehr ausgereicht habe, wurde der Staatsforst Willhorn, auch als Ellerburg bezeichnet, abgeholzt und die Neuankömmlinge bauten zunächst Baracken, später Häuser auf den Parzellen. „Von der Herkunft der Bewohner zeugen die Straßennamen wie Stettiner, Posener, Küstriner oder Danziger Straße“, erläuterte Timm.

Anfang der 1960er Jahre schließlich seien die Kanalisation und die Straßen der Siedlung ausgebaut worden. „Das war noch bevor es in Alt-Ellerbek fließend Wasser gab“, erninnerte Timm. Zwischen 1960 und 1984 habe sich die Bevölkerung von knapp 2000 auf 4028 wiederum verdoppelt. „Heute leben hier 4210 Menschen“, erklärte Timm. Im Anschluss an den Vortrag nutzen einige Gäste die Gelegenheit, ihre Ankunft als Flüchtlinge in Ellerbek und das Dorfleben aus ihrer Sicht zu schildern.

von Ute Springer

erstellt am 07.Aug.2017 | 12:00 Uhr