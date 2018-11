Haushalt bleibt Reizthema

Entwurf weist Minus in Höhe von 674 700 Euro auf

19. November 2018, 16:00 Uhr

Auf den ersten Blick sieht der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hasloh recht positiv aus. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 zeigt der zweite Haushaltsentwurf weiterhin ein positives Haushaltsbild mit einem Jahresergebnis in Höhe von knapp 3,5 Millionen Euro. Grund für dieses Ergebnis sind aber insbesondere die geplanten Grundstücksverkäufe des zweiten Bauabschnitts der Neuen Mitte. „Das sieht im ersten Moment ganz gut aus. Fakt ist jedoch, dass sich der Finanzplan der Gemeinde keinesfalls positiv entwickelt“, fasste es Annett Simann von der Verwaltung während der jüngsten Sitzung des Hasloher Finanzausschusses kurz und knapp zusammen. Denn auch im zweiten Haushaltsentwurf weist der Ergebnishaushalt unterm Strich ein Minus in Höhe von 674 700 Euro auf. „Wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir damit umgehen und was langfristig passieren soll“, mahnte Simann. Auf Dauer werde dieser Haushalt die Gemeinde belasten.

Im Vergleich zum ersten Haushaltsentwurf der Gemeinde verschlechtert sich nämlich das Jahresergebnis um 740 900 Euro. Als Ursache für das Minus nennt die Verwaltung zum einen sinkende Erträge (ein Minus in Höhe von 492 000 Euro) zum anderen deutlich gestiegene Aufwendungen (ein Plus in Höhe von 248 000 Euro).

„Wer dauerhaft mehr Ausgaben als Einnahmen hat, rutscht in einen Kassenkredit“, redete sie Klartext. Und so käme man auch in den Bereich der Kommunalaufsichtsbehörde. „Selbstverständlich gibt es Transferaufwendungen, also Pflichtaufwendungen, denen Sie sich nicht entziehen können“, stellte Simann klar. Doch die steigenden Personalaufwendungen und Dienstleistungen „kann man machen, dann muss man aber sehen, was aus dem Rest wird“.

Kurz nach ihrer Darstellung der Haushaltslage begann bei den Hasloher Politikern ein Hin und Her, an welchen stellen Geld eingespart werden kann. „Wir können lediglich an etwa zehn Prozent des Haushalts etwas drehen. Dabei müssen wir bedenken, dass wir in einigen Posten einen sehr großen Puffer eingeplant haben“, sagte Gunnar Schacht (SPD). An eben diesen Stellen sei es wichtig, genau zu kalkulieren. Den ersten Posten, den die Mitglieder des Finanzausschusses noch an diesem Abend veränderten, war der mit den Unterhaltungsmaßnahmen. Nachdem im ersten Entwurf 150 000 Euro eingeplant worden waren, erhöhte sich der Betrag im zweiten Entwurf um weitere 50 000 Euro auf somit 200 000 Euro. Einhellig empfanden die Politiker diesen Betrag als zu hoch und setzten ihn auf 100 000 Euro runter, wobei weitere 60 000 Euro aus dem Vorjahr übertragen werden. Andere Posten stellten für den Finanzausschuss ein Problem dar.