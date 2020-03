Hasloh: Wiege der Karatemeister

TuS-Trainer Helmut Thätz ist 40 Jahre im Sport / Seine Schüler wurden sogar Weltmeister

von Natascha Thölen

09. März 2020, 15:52 Uhr

Hasloh | Helmut Thätz ist ein Kämpfer durch und durch. Seit Dezember 1989 ist der Träger des 5. Dan im Shotokan Karate Trainer der Kampfsportsparte des Turn- und Sportvereins (TuS) Hasloh. Sogar Weltmeister zählten zu den Schülern des heute 66-Jährigen in dem Dojo der kleinen Gemeinde.

Kürzlich wurde Thätz für seine Leistungen vom Vizepräsidenten des Schleswig-Holsteinischen Karate-Verbands, Rolf Lahme, mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. „Das war eine tolle Zeit“, mit diesen einfachen Worten versucht Thätz, rückblickend auf fast schon ein Kampfsport-Lebenswerk das auszudrücken, was in dem Moment viele der Anwesenden denken, die einen Teil seines sportlichen Weges mit ihm gegangen sind.

Doch bevor er zu viele Lorbeeren erntet, spricht Thätz, bescheiden wie er ist, lieber über andere. Er lobt die drei Karatekas vom TuS, die im September bei der Deutschen Meisterschaft in Bielefeld Silbermedaillen geholt haben. Thätz schafft es in seiner Laufbahn als Trainer immer wieder, Talente zu entdecken und sie mit der notwendigen Disziplin, aber auch viel Spaß zu ihren persönlichen Höchstleistungen zu motivieren. Und das, obwohl Karate gar nicht von Anfang an seine Sportart war.

Thätz wurde 1953 in Hamburg geboren. Er begann in jungen Jahren mit dem Fußballspielen, schaffte es bis in die Hamburger Jugend-Auswahlmannschaft. Nach einem komplizierten Schienbeinbruch und damit verbundener einjähriger Pause im Alter von 15 Jahren kam das Aus der Karriere vom runden Leder. Thätz suchte sich eine neue Herausforderung und begann mit dem Karatesport. „Der war in Deutschland zu der Zeit noch nicht so verbreitet. Das war mein Ding“, erinnert er sich heute. Gerade einmal vier Jahre später wurde der junge Karateka Mitglied im deutschen Nationalkader. Über viele Jahre kämpfte er erfolgreich im Kumite, wurde mehrfach Hamburger sowie Norddeutscher Meister.

Mit 19 Jahren ging Thätz nach Köln und studiert Sport mit Fachrichtung Karate. Er machte seinen Trainerschein und arbeitete in mehreren Sportschulen und Vereinen. Nachdem er das Karatetraining im Turn- und Sportverein (TuS) Hasloh übernommen hat, gab es in der Sparte in den 1990er Jahren einen regelrechten Boom. Die Mitgliederzahlen der Karatekas im TuS explodierten auf 200. Thätz trainierte die Hamburger Bundesliga-Kumite-Mannschaft (Kumite ist Zweikampf ohne Technikabsprachen), in der auch Hasloh war. Ehemalige Weltmeister wie Andreas Horn, Samad Asadi sowie andere namhafte Karate-Leistungssportler wie Jeanette Harting trainierten bei dem Hamburger in Hasloh.

Thätz ist staatlich geprüfter Diplomtrainer, internationaler Bundeskampftrainer, und er verfügt über eine Bundesprüferlizenz bis hin zum Braungurt – all das mittlerweile seit mehr als 40 Jahren. „Es macht immer noch unheimlich viel Spaß, und wenn mal ein Training ausfällt, dann fehlt mir etwas in meinem Wochenablauf“, sagt Thätz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nur die Ferien sind für den Trainer karatefrei. Da genieße er die Zeit, versuche jedoch neue Inhalte zu entwickeln. Und weiter: „Ich arbeite sehr gern mit Menschen und habe im Karate die Möglichkeit, in vielen Altersgruppen meine Ideen an den Mann zu bringen und mit den Rückmeldungen, die ich bekomme, immer wieder neu inspiriert zu werden.“ Für Thätz die beste Möglichkeit, körperlich und geistig fit zu bleiben.

Das Besondere am Karatesport sei die Vielseitigkeit. Er sagt: „Ich kann Sportwettkampf betreiben, Körperbeherrschung, wobei der Kopf nicht zu vernachlässigen ist, Selbstverteidigung, Disziplin, Durchhaltevermögen.“

Dabei hat sich der Kampfsport im Wettkampfbereich nach Thätz‘ Meinung über die Jahre positiv verändert. Er sei heute athletischer und vielseitiger, und der strenge Umgangston gegenüber den Karateschülern sei lockerer geworden. Seit ein paar Jahren hat Thätz im TuS auch das Leichtathletik-Training für die Jugend übernommen und gibt an Grundschulen Kinderselbstbehauptungskurse. Im vergangenen Jahr wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden im TuS und Präsident des Hamburger Karate Verbandes.