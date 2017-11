Lichterfest : Hasloh stimmt sich auf Weihnachten ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Natascha Thölen 1 von 1

von Natascha Thölen

erstellt am 27.Nov.2017 | 16:15 Uhr

Hasloh | Es hätte schöner nicht sein können: Kalt, trocken, teilweise sonnig. Entsprechend groß war der Andrang beim Lichterfest der Peter-Lunding-Schule in Hasloh. Mehr als 500 Besucher strömten auf den Schulhof, der sich mit den beleuchteten Buden, Verkaufsständen, Lagerfeuer und dem Duft nach frischen Crêpes, Waffeln sowie Punsch in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt verwandelt hatte.

„Das ist Wohlfühlatmosphäre wie in meiner Heimat“, sagte Andreas Holzinger. Noel, Sohn des gebürtigen Würzburgers, geht in die zweite Klasse der Grundschule. „Bestes Glühwein-Wetter. Ein echter Start für die Weihnachts- und Wintersaison“, sagte auch Heiko Rabenstein, der die Besucher mit frisch frittierten Pommes versorgte. „35 Kilogramm und wir waren schon eine Stunde vor Schluss ausverkauft“, berichtete der Vater von zwei ehemaligen Schülern. Dass Rabenstein immer noch beim Fest hilft ist für ihn Ehrensache. Seine Frau Kerstin ist Kassenwartin des Schulvereins.

Genau wie Swantje Engels, die seit Jahren die Kinder-Kleidermärkte organisiert, haben beide keine Kinder mehr an der Grundschule. Der Vorsitzende des Schulvereins, Andreas Kalkovski, würdigte gegenüber unserer Zeitung die hervorragende Zusammenarbeit innerhalb des Teams. „Toll ist außerdem die Unterstützung von Schulleiterin Julia Fietz, Schulsekretärin Astrid Schacht, Hausmeister André Semmelhack sowie Ragnar Auvray, die die Schulaula wieder so schön geschmückt hat“, sagte Kalkovski.

Für die Zukunft wünsche er sich weiterhin eine hohe Elternbeteiligung und aktive Mitarbeit im Schulverein „Nur so kann ein Fortbestehen solcher Veranstaltungen gewährleistet werden“, sagte Kalkovski. „Ein tolles Fest“, sagte auch Schulleiterin Fietz. Sie war begeistert vom großen Andrang und zugleich dankbar für die Hilfe aller Beteiligten. Ihre Stellvertreterin Christiane Mucker freute sich besonders über viele ehemalige Schüler, die auch nach Jahren noch mit ihren Familien gern zu Besuch kommen. Ihr gefiel besonders, wie gut die Bastelaktivitäten angenommen wurden. Die Lehrerinnen hatten in ihren Klassenräumen verschiedene kreative Angebote rund ums Licht vorbereitet. Die Kinder fertigten Bienenwachs- und Tropfkerzen ebenso wie Wind- und Teelichthalter an.

Draußen an den Ständen gab‘s Kerzenziehen sowie allerlei weihnachtliches Kunsthandwerk. Der Waldkindergarten „Wurzelwerk“ hatte seine gemütliche Jurte aufgebaut und verkaufte die fantasievollen Basteleien der kleinen Kunsthandwerker, darunter Schneekugeln mit besonders viel Glitzer sowie Windlichter, umwickelt mit getrockneten Blättern. „Uns ist wichtig, dass wir das verkaufen, was die Kinder selbst gemacht haben. Dadurch erfahren sie eine Wertschätzung“, erläuterte der Waldpädagoge Timo Wähling.

„Läuft total gut“, freute sich Pastor Florian Niemöller von der evangelischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh, der zum zweiten Mal mit seiner Pfadfindergruppe Waffeln verkaufte. Auch hier war es der Schulverein, der die Initiative ergriffen hatte und bei der Kirche nach einer Beteiligung angefragt hatte, berichtete Niemöller.

„Warum sind wir eigentlich so blöd und machen da nicht mit?“, erinnerte sich der Theologe lachend an seinen ersten Gedanken. „Es ist ein Dorffest und da gehören wir einfach dazu. Und erst Recht, wenn wir so nett gefragt werden“, sagte Niemöller weiter. Er hatte mit seinen Pfadfindern ganz offensichtlich genauso viel Spaß wie alle anderen Besucher.